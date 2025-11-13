Madrid On Ice contará com apresentações musicais ao vivo, workshops, atrações infantis e uma zona livre de acesso fora do estádio

Além da patinagem, os visitantes poderão desfrutar de experiências para as crianças, como encontros com o Pai Natal e os Reis Magos, bem como áreas dedicadas aos jogos, em colaboração com a PlayStation, e à Playmobil. Haverá também sessões de DJ ao vivo ao final do dia. No espaço gastronómico, será possível degustar tanto pratos tradicionais de inverno como opções culinárias mais inovadoras.

Transformado em pista de gelo, de 22 de dezembro a 11 de janeiro, o estádio Riyadh Air Metropolitano voltará a se transformar num espaço pensado para que grandes e pequenos desfrutem juntos não só de uma das maiores pistas da Europa, com 4.200 metros quadrados de superfície e capacidade para 1.500 pessoas, mas também de espetáculos familiares, apresentações musicais e a melhor gastronomia. Como principal novidade deste ano, já no exterior do estádio, uma zona de fãs de 8.000 metros quadrados dará as boas-vindas aos visitantes, que encontrarão um «mercado de Natal» com atrações e food trucks. Este espaço exterior será de acesso livre, pelo que não será necessário adquirir bilhetes para poder desfrutar desta experiência natalícia – mas será necessário adquirir bilhetes para cada atração.

A MÚSICA, PROTAGONISTA

Outro dos pontos fortes desta edição é o papel protagonista da música, já que no palco principal do estádio haverá diferentes atuações durante os fins de semana. Assim, conforme confirmado pela organização, durante as manhãs de sábado e domingo, das 12h às 13h, as crianças poderão assistir aos espetáculos “El payaso Tallarin”, “Mi amiga Buby” e “Las aventuras de Coco y Pepe”, da Cantajuego, bem como “Masha y el Oso”, “Simon” ou “Moonsters”. Ao cair da noite, no mesmo espaço, serão realizadas sessões de DJ e apresentações musicais voltadas para um público jovem e adulto até às 23 horas. No entanto, os nomes dos artistas convidados só serão divulgados na próxima semana.

Este ano, o Madrid On Ice aposta também na gastronomia, com duas zonas de restauração fechadas e climatizadas no interior do estádio. A estas juntar-se-ão diferentes barracas de comida, tanto dentro como fora do Riyadh Air Metropolitano, onde será possível saborear churros, chocolate, crepes, doces natalícios e fast food.

ACESSO GRATUITO PARA MENORES DE 3 ANOS

A venda de bilhetes para o Madrid On Ice já está disponível através do site oficial madridonice.com. Além disso, menores de 3 anos e maiores de 65 anos terão acesso gratuito ao estádio, embora devam adquirir o seu bilhete por questões de lotação.

Além disso, para responder às exigências de todos aqueles que desejam desfrutar da experiência, nesta edição existem diferentes tipos de passes. Assim, o bilhete de patinagem dá acesso à zona de gastronomia e a todos os espetáculos programados para o dia e a sessão selecionados; enquanto aqueles que não desejam patinar podem aceder à zona de restauração ao adquirir um bilhete de passeio ou, ainda, aceder apenas aos espetáculos infantis ou às atuações noturnas.

CONECTIVIDADE

A boa conectividade do estádio Riyadh Air Metropolitano, localizado no bairro madrileno de San Blas-Canillejas, facilita o acesso ao evento, especialmente em datas com grande afluência no centro da cidade.

Os visitantes podem chegar ao recinto de metro através da estação Estadio Metropolitano (linha 7) e outras estações próximas, como Las Rosas (linha 2) e Canillejas (linha 5). O autocarro urbano também é uma opção, com 15 linhas da EMT que passam nas imediações, bem como os autocarros interurbanos, com 20 linhas operacionais na zona.

Para aqueles que preferirem o veículo particular, a Riyadh Air Metropolitano oferecerá gratuitamente os parques de estacionamento Sur A e Exterior Oeste. Além disso, este ano, a acessibilidade ao estádio melhorou ainda mais graças à recente abertura do corredor rodoviário do estádio à M-40. Uma nova passagem subterrânea de duas faixas que passa sob a rotunda da Avenida de Arcentales em direção ao sul, conectando este enclave à rede principal da cidade para oferecer um acesso mais eficiente, proporcionando assim uma alternativa natalícia fora do centro de Madrid, que atinge níveis de visitantes superiores ao habitual nesta época do ano.