Marcelo faz visita surpresa à Web Summit, que “continua a não ter alternativa visível neste momento”

Presidente da República visitou a Web Summit de surpresa e declarou, numa curta nota publicada online, que a cimeira colocou Portugal "no centro do mundo digital".
O Presidente da República declarou esta quinta-feira, numa nota publicada no site da Presidência, que a Web Summit “continua a não ter alternativa visível neste momento”. Marcelo Rebelo de Sousa fez uma visita rápida à cimeira tecnológica em Lisboa esta quinta-feira, que não estava prevista no programa oficial.
“O Presidente da República visitou esta tarde a Web Summit em Lisboa, e pode confirmar que, apesar das vicissitudes vividas ao longo de uma década, teve um contributo essencial para colocar Portugal no centro do mundo digital e continua a não ter alternativa visível neste momento”, lê-se na mensagem disponibilizada por Marcelo Rebelo de Sousa.
Esta quinta-feira à tarde começaram a circular rumores entre os jornalistas de que o Presidente estaria no recinto da FIL, no Parque das Nações. A visita terá sido curta, tendo sido confirmada oficialmente apenas por este comunicado.
