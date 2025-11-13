MDS entra no setor da canábis medicinal com solução de gestão de risco
Corretora lança oferta dirigida a um mercado em expansão, num setor fortemente regulado e sujeito a riscos operacionais, destinado a cobrir toda a cadeia de valor.
A corretora MDS acaba de lançar no mercado português uma solução de gestão de risco e seguros desenvolvida especificamente para o setor regulado da canábis medicinal.
Esta nova solução destina-se a cobrir toda a cadeia de valor da canábis medicinal – do cultivo e colheita ao processamento, fabrico, distribuição e retalho -, assegurando a mitigação de riscos tanto tradicionais como específicos da atividade, anunciaram em comunicado.
Entre as coberturas incluídas na apólice estão “incêndios, roubo, contaminação, responsabilidade por produto, interrupção de atividade e riscos regulatórios associados à forte supervisão das autoridades competentes”.
“A indústria da canábis medicinal está a consolidar-se como um setor relevante da economia nacional, com um contributo crescente para as exportações”, começa por dizer Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal. “Com esta oferta, reforçamos o nosso compromisso em disponibilizar soluções de gestão de risco e seguros que acompanham a evolução da economia e promovem a confiança necessária ao investimento e crescimento do setor”, afirma Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal.
Já Lívia Bisoni, Diretora de Negócios Internacionais e Relações Institucionais do Grupo MDS, sublinha: “A nossa solução – que cobre toda a cadeia de valor – distingue-se pelas coberturas completas e adaptadas, pelos serviços de mitigação e gestão de risco, combinando a experiência técnica e global do Grupo MDS com o conhecimento dos nossos parceiros internacionais especializados na indústria da canábis medicinal”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
MDS entra no setor da canábis medicinal com solução de gestão de risco
{{ noCommentsLabel }}