Ministro da Economia “não tem medo” que IA elimine empregos

Manuel Castro Almeida afirmou na Web Summit que não teme que a tecnologia elimine empregos e recusou-se a comentar a greve geral de 11 de dezembro.
Manuel Castro Almeida “não tem medo” de que a inteligência artificial (IA) venha a extinguir vários empregos no futuro, garantiu o ministro da Economia, numa visita aos pavilhões da Web Summit, cimeira tecnológica que termina esta quinta-feira.
A experiência do passado demonstra que o crescimento tecnológico não conduz necessariamente ao desemprego, aponta o governante. “Durante a Revolução Industrial, muitos trabalhadores receavam ser substituídos pelas máquinas, mas acabou por se verificar que a tecnologia contribuiu para melhorar salários dos trabalhadores. Atualmente, Portugal mantém pleno emprego, apesar do avanço da tecnologia e do uso crescente da inteligência artificial“, disse.
É fundamental que as empresas portuguesas adotem o “máximo de tecnologia possível, de forma a conseguirem, no final do dia, pagar melhores salários”, defende.
Questionado sobre a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT para o dia 11 de dezembro, o ministro não quis comentar, remetendo o assunto para a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, e para o primeiro-ministro, Luís Montenegro: “Eles sabem tudo sobre essa matéria.”
Sobre a continuidade da Web Summit, cuja presença em Lisboa está garantida até 2028, o ministro não adiantou informação. A cimeira “está garantida para os próximos três anos”, disse, acrescentando que uma avaliação sobre a continuidade do evento na capital portuguesa será feita mais adiante.
