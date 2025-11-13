OE2026. Chega vai alterar proposta para incluir reforço de 1,6 milhões para o Tribunal Constitucional

O Chega quer mudar uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) de modo a inscrever um reforço de verbas para o Tribunal Constitucional, que traduza um acréscimo de 1,6 milhões de euros face ao orçamentado. A intenção foi anunciada esta quinta-feira durante uma audiência parlamentar da instituição.

O prazo para os partidos entregarem as propostas de alteração ao OE2026 terminou na sexta-feira passada, pelo que teoricamente não é possível entregar mais medidas. Contudo, é permitido que as propostas sejam alteradas, embora teoricamente devam respeitar a génese da sua temática.

É com base nesta brecha que o Chega propõe responder ao pedido do Tribunal Constitucional, que esta quinta-feira no Parlamento apelou a um reforço orçamental de 1,6 milhões de euros para o próximo ano. Durante a audiência da instituição, Eduardo Teixeira, deputado do Chega, revelou a intenção de alterar a proposta do partido que prevê um reforço dos meios humanos e técnicos da Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos Políticos.

O parlamentar do Chega justificou que dado o âmbito da medida, que estipula que, em 2026, “o Governo reforça a dotação destinada à Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos Políticos, permitindo a contratação de mais meios humanos e técnicos destinados ao cabal cumprimento das suas atribuições”, a alteração tem motivos para ser aceite.

Embora não se comprometendo com a viabilização da proposta do Chega, o PS e o Livre sinalizaram durante a audiência a disponibilidade para “encontrar uma solução” para assegurar o regular funcionamento da instituição.

O OE2026 prevê um aumento do orçamento do Tribunal Constitucional de 1,77%, passando de uma dotação orçamental de 11,1 milhões de euros em 2025 para 11,3 milhões de euros em 2026. No entanto, neste bolo incluem-se não apenas as verbas destinadas ao funcionamento do próprio tribunal, como das duas entidades que funcionam junto a si: a ECFP e a Entidade para a Transparência.

É neste contexto que o presidente do TC, José João Abrantes, indica que a dotação prevista para o próximo ano para esta entidade leva à “impossibilidade de cumprimento de vários compromissos assumidos pelo Tribunal Constitucional, assim pondo em causa o seu regular funcionamento e o cumprimento das suas atribuições”, bem como da ECFP e da Entidade para a Transparência.

A instituição identifica o aumento das despesas com pessoas, o crescendo do número de processos entrados e a aquisição de serviços como os fatores que justificam a necessidade de um acréscimo das verbas.