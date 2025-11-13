Perto de meio milhão pode votar por carta nas eleições do Montepio

Com o Montepio novamente em eleições, num processo que decorrerá ao longo do próximo mês, os associados já estão a receber as cartas com os boletins de voto para elegerem os órgãos associativos da maior mutualista do país. Com uma novidade. Desta vez nem tiveram de pedir para votar por correspondência.

Pela primeira vez, todos os associados elegíveis – e são cerca de 492 mil de um universo de mais de 600 mil associados – vão receber em casa os boletins de votos para votarem por carta nos seus candidatos à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), ao contrário da prática habitual, em que só votava por correspondência quem o solicitasse.

A medida poderá ajudar a reduzir os elevados níveis de abstenção com que a instituição se tem debatido nos últimos atos eleitorais. Nas eleições de 2021, votaram nem 5% dos associados. “Acreditamos que, desta forma, se permite apoiar a participação dos associados, em particular os menos familiarizados com as soluções de voto eletrónico”, assume a instituição.

As eleições decorrem até dia 19 de dezembro e há um vencedor à partida: tal como revelou o ECO em primeira mão, o presidente Virgílio Lima está sozinho na corrida e tem a reeleição garantida para um mandato até 2029.

Quem mais está nas listas?

A mutualista assegura que toda a documentação já foi expedida. Os associados estão a receber em casa os programas com as propostas gerais dos candidatos e também dois boletins de voto: um boletim branco, para eleger o conselho de administração, mesa da Assembleia Geral e conselho fiscal; e um boletim azul, para eleger os membros da assembleia de representantes.

Liderando a mutualista desde 2019, Virgílio Lima encabeça a única lista (Lista A) ao conselho de administração e que contará com os administradores Idália Serrão, Rui Matos Heitor, Fernando Centeno Amaro (estes três já são atualmente administradores executivos) e Hélio Marques (substituindo João Carvalho das Neves). José Eduardo Martins e Maria da Conceição Zagalo surgem como não executivos.

Para a mesa da assembleia geral e conselho fiscal a Lista A apresenta como candidatos a ex-ministra da Saúde Maria de Belém e Victor Franco, respetivamente.

No que toca à assembleia de representantes, há duas listas que prometem lutar pelos 30 lugares em disputa: a Lista A encabeçada pelo padre Vítor Melícias (dirigente histórico do Montepio) e que está associada à candidatura de Virgílio Lima; e a Lista B pelo arquiteto Tiago Mota Saraiva e cuja lista está associada a nomes que integraram a lista C nas últimas eleições.

O Montepio criou um espaço no seu site para os associados consultarem todas as informações relativas ao processo eleitoral, incluindo os programas, as composições das listas e sobre como podem votar.

‘Urnas’ disponíveis no site, app e ATM do banco

Além do voto por correspondência (e do tradicional voto presencial em espaços da mutualista no Porto e Lisboa), os associados poderão ainda exercer o seu direito de voto pela via eletrónica entre os dias 15 e 19 de dezembro.

“A dimensão da comunidade associativa e a sua dispersão por todo o país e estrangeiro justificam a adoção dos vários meios possíveis e seguros para exercício do direto de voto por uma comunidade de eleitores próxima do meio milhão de pessoas”, frisa o Montepio.

Os associados poderão votar a partir do seu computador através do site Montepio.org, utilizando as credenciais enviadas por correio postal, e ainda através da área reservada MyMontepio, disponível no site e telemóvel (app), bastando usar os dados de acesso.

Também poderão colocar o seu voto através das máquinas Sistema Chave24 instaladas nos balcões do Banco Montepio, embora apenas disponível para os clientes do banco e titulares de cartão de débito ativo.

Quanto ao voto presencial, que terá lugar após dia 15 de dezembro, apenas será possível no Porto (Espaço Atmosfera m) e Lisboa (em vários locais, incluindo na sede localizada na baixa lisboeta).