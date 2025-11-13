Capital Verde

Renováveis asseguraram dois terços da eletricidade produzida em outubro

  • Lusa
  • 15:26

A produção renovável em Portugal (66% do total) registou um desempenho superior à de países vizinhos como Alemanha (63,2%), Espanha (50%), Itália (34,2%) e França (26,3%), salientou a APREN.

As fontes renováveis foram responsáveis por 66% da eletricidade produzida em Portugal continental, em outubro, correspondendo a 2.242 gigawatts-hora (GWh) do total de 3.395 GWh produzidos, avançou esta a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).

No acumulado de janeiro a outubro, Portugal manteve-se entre os líderes europeus na incorporação de fontes renováveis, com 75,2% da eletricidade produzida a partir de energias limpas”, realçou a associação, em comunicado. Portugal manteve-se, assim, na quarta posição como país europeu com maior peso das renováveis no mix elétrico, atrás apenas da Noruega (97,7%), Dinamarca (88,3%) e Áustria (83,1%).

Considerando apenas o mês de outubro, a produção renovável em Portugal (66% do total) registou um desempenho superior à de países vizinhos como Alemanha (63,2%), Espanha (50%), Itália (34,2%) e França (26,3%), salientou a APREN.

Entre janeiro e outubro, o preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) fixou-se em 65,6 euros por megawatt-hora (MWh), num período em que se registaram 1.266 horas de produção totalmente renovável. Segundo a associação, o contributo das renováveis gerou uma poupança acumulada de 6.301 milhões de euros, correspondente a uma média de 151,6 euros por MWh.

“Em outubro, a produção renovável alcançou uma poupança de 66 milhões de euros em gás natural importado, 11 milhões de euros em eletricidade importada e 60 milhões de euros em licenças de emissão de CO₂, reafirmando o seu papel essencial na redução da dependência externa e na sustentabilidade ambiental”, salientou ainda a APREN.

A associação apontou que o setor das energias renováveis contribui de forma “estrutural para a economia nacional”, apoiando diretamente as finanças públicas e as autarquias locais, nomeadamente através do financiamento da tarifa social de energia e da entrega de 2,5% da faturação anual dos parques eólicos aos municípios.

“Qualquer agravamento fiscal sobre os ativos renováveis representaria um retrocesso face às metas de descarbonização e um sinal desincentivador para o investimento, num setor que tem sido fundamental para a redução da fatura energética e para o crescimento económico sustentável do país”, vincou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Em atualização

    Governo acaba com SIFIDE via fundos e alarga regime geral

  • O escândalo de corrupção que abala a Ucrânia

  • Web Summit “continua a não ter alternativa visível”

  • TC tenta contactar Montenegro desde agosto. PM respondeu 2ªF

  • Em atualização

    Portuguesa Granter.ia é a vencedora da Web Summit 2025

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Renováveis asseguraram dois terços da eletricidade produzida em outubro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
EDP apresenta rebranding da marca - 02JUN22

EDP tomba 6% e Renováveis 0,4%. Metas de lucro desiludem

Shrikesh Laxmidas,

Reação inicial dos investidores às novas metas é negativa. Analistas salientam que 'guidance' de lucros no novos planos da EDP e da Renováveis ficaram ligeiramente abaixo das expectativas.