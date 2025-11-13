Web Summit 2025

Rock in Rio abre concurso para startups testarem soluções no festival

Startups selecionadas num concurso irão implementar, monitorizar e escalar as suas soluções no Rock in Rio Lisboa 2026 e, depois, fazer pitches junto de investidores já com os projetos consolidados.

O Rock in Rio Lisboa e a Liquid Innovation Co. lançaram uma call para selecionar 20 startups que irão integrar a Smart City of Rock, um laboratório vivo de inovação, que fará a sua estreia na edição de 2026 do festival de Lisboa. As candidaturas decorrem até 20 de dezembro. A seleção será feita pela Unicorn Factory, parceira do projeto.

As vinte startups selecionadas irão implementar, monitorizar e escalar as suas soluções no Rock in Rio Lisboa 2026, evento que em média acolhe cerca de 100 mil pessoas por dia, em áreas como Infraestrutura inteligente e gestão de dados; mobilidade; turismo e segurança; saúde e bem-estar; experiência de marca; Gestão operacional e ESG e educação.

“Para expandir o seu alcance internacional e promover a colaboração entre patrocinadores, startups e governos”, a Smart City of Rock conta “com uma rede global de Business Connectors”, que incluem parcerias com entidades dos Estados Unidos (Liquid USA), Brasil (Icities, Liquid Brasil e Fábrica de Startups Brasil), Médio Oriente (Inovamena), China (Guelcos), Canadá (Lupla), Portugal (ID8, Making, Zoom), Austrália (Efrus) e Espanha (Zoom), elenca o comunicado.

Uma semana após o fim do festival, as startups selecionadas integram o Smart Rock Tank, em que poderão fazer pitches com seu projeto já consolidado. “Investidores, stakeholders e parceiros poderão negociar sua participação nessas startups fazendo o leverage dos seus negócios.”

