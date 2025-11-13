Tribunal Constitucional tentava contactar Montenegro desde agosto. Primeiro-ministro só respondeu esta segunda-feira

O presidente do Tribunal Constitucional tentou contactar, em agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre necessidades da instituição para o seu regular funcionamento, não tendo obtido resposta, até esta segunda-feira, três dias depois de ser anunciado o pedido de audiência da instituição ao Parlamento. A revelação foi feita por José João Abrantes aos deputados, assinalando que pedia um reforço orçamental de 1,6 milhões de euros.

“Em 25 de agosto, escrevi uma carta ao senhor primeiro-ministro, expressando a minha preocupação quanto à falta de resolução, relativamente a vários assuntos que assumem relevante interesse para o funcionamento do Tribunal Constitucional, preocupação agravada pela ausência de resposta, não obstante as sucessivas diligências e tentativas feitas e que resultaram infrutíferas“, revelou o presidente do Tribunal Constitucional.

José João Abrantes falava numa audição parlamentar, realizada a seu pedido com caráter de urgência, conforme anunciado na semana passada durante a audição do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

A resposta à tentativa de contacto, contudo, apenas chegou esta semana. “Devo dizer que na passada segunda-feira, dia 10 [de novembro], ao princípio da noite, mais concretamente às 18h13, três dias após o anúncio desta audição, recebi por e-mail uma carta do primeiro-ministro que, no essencial, não desfez as nossas preocupações”, explicou esta quarta-feira o presidente do Tribunal Constitucional.

O responsável do Tribunal justificou o pedido ao Parlamento com “boas práticas” comparadas e recordou que os seus antecessores Manuel da Costa Andrade e João Caupers haviam feito em 2019, 2020 e 2021. “Como é evidente, o Tribunal Constitucional não pretende ser ouvido sobre o Orçamento de Estado, mas sim manifestar preocupações a propósito do orçamento do próprio Tribunal”, precisou.

José João Abrantes adiantou que entre as matérias de preocupação que procurou manifestar junto do Governo desde o verão incluem-se o reforço da cabimentação orçamental para o ano de 2026, “num montante nunca inferior a 750 mil euros” para “a criação de uma plataforma eletrónica para desmaterialização da tramitação processual dos processos, que pelo mesmo são apreciados e julgados no quadro das suas competências constitucionais e legais”.

O responsável do Tribunal Constitucional adiantou que outro dos pontos de preocupação prende-se com “o reforço da dotação” da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), a fim de lhe permitir a contratação de mais meios humanos e técnicos para cumprimento das suas atribuições. Paralelamente, revelou que formulou um pedido em junho ao gabinete do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sobre o ajustamento do plafond proposto para o OE2026, com um aditamento em julho, na sequência da revisão das carreiras dos oficiais de justiça.

“Os contactos com o poder executivo têm sido transversais a vários governos. O Tribunal tem sempre manifestado posições de princípio, o que pode ser exemplificado com a questão da plataforma eletrónica“, realçou.

No entanto, salientou que “todos estes assuntos não mereceram resposta atempada da parte do senhor primeiro-ministro pese embora as sucessivas insistências” do seu gabinete junto do de Montenegro. E avisou, na carta de agosto, que iria recorrer ao Parlamento.

“O tempo transcorrido aumentou, entretanto a premência de resolução de várias dessas matérias” também, assinalou, acrescentando que “sendo certo que o atraso dessa resolução já não impedirá alguns danos irreparáveis”, nomeadamente ao nível da ECFP e “naquilo que constitui o cumprimento da respectiva missão de controlo das contas e financiamentos políticos”.

É neste contexto que advoga que a dotação prevista para o próximo ano para esta entidade leva à “impossibilidade de cumprimento de vários compromissos assumidos pelo Tribunal Constitucional, assim pondo em causa o seu regular funcionamento e o cumprimento das suas atribuições“, bem como das duas instituições que funcionam junto a si: a ECFP e a Entidade para a Transparência.

