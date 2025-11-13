“Um murro no estômago”. Galp regressa às campanhas institucionais para reforçar proximidade

A Galp quer materializar na comunicação a proximidade e importância que tem na vida dos portugueses. A campanha de Natal marca o regresso aos filmes institucionais e promete ser "um murro no estômago"

No horário nobre desta sexta-feira, dia 14, a Galp vai dizer em televisão “A energia que nunca se apaga”. Trata-se de um filme de um minuto e quarenta segundos, que marca o regresso da companhia às campanhas institucionais. A última grande campanha de posicionamento tinha sido já em 2016. Desde então, em termos de comunicação, a aposta tem sido sobretudo em campanhas de produto ou serviços, exceção feita aos momentos de apoio à seleção nacional, da qual a Galp é patrocinadora.

Agora, antecipam em conversa com o +M Rute Gonçalves, diretora de marca, marketing e conveniência da Galp, e Filipa Lopes Ribeiro, global head of brand strategy, o objetivo é materializar também na comunicação a transformação que tem sido levada a cabo na empresa e reforçar o papel de proximidade. “A Galp está presente em todos os momentos da vida das pessoas, a comunicação tem também que fazer esse discurso de proximidade“, explica a diretora de marca, marketing e conveniência.

“Nos últimos dois anos temos vindo a trabalhar a proximidade [no lançamento de produtos, serviços ou mesmo nos patrocínios]. Quando dizemos que queremos estar próximos nos momentos importantes, parece-nos muito natural que um desses momentos seja o Natal“, acrescenta Filipa Lopes Ribeiro.

A campanha de Natal é então o momento escolhido para contar “a importância que a Galp tem na vida das pessoas“. Assinada pela Bar Ogilvy, com realização de João Nuno Pinto, produção da Garage e planeamento de meios da EssenceMediacom, o pontapé de saída é feito com um filme de um minuto e quarenta segundo. “Não o vemos sequer como publicidade. É um murro no estômago, que traz lágrimas mas também esperança no futuro. Que traz a energia que se recarrega. Queremos que seja partilhado e que as pessoas se revejam nele, que chegue ao coração dos portugueses“, prossegue Rute Gonçalves.

“A época de Natal é, por excelência, um tempo de partilha e de reencontros. Um momento profundamente enraizado nas famílias portuguesas. Esta campanha representa um marco importante na história da Galp, porque traduz de forma muito clara o nosso compromisso com os portugueses: estarmos presentes em todos os momentos que realmente importam“, frisa em comunicado antecipado ao +M Filipa Lopes Ribeiro.

O filme, que terá depois versões de um minuto e de 30 segundos, e que integra uma campanha também presente em rádio, out-of-home (OOH), cinema, digital, redes sociais e na rede de postos Galp em Portugal, “fala do presente, mas também do futuro, é um sinal do caminho que queremos continuar a construir. A Galp está na eletricidade que ilumina as casas, no gás que acende os fogões e na mobilidade que leva os Portugueses a visitar amigos e família nesta época tão especial”, descreve a responsável.

Num segundo momento, a campanha fará também alusão à oferta Galp, nomeadamente à renovada App Mundo Galp, agora com novas funcionalidades e a possibilidade de associar o Cartão Continente. Será ainda destacado o serviço de mobilidade elétrica da companhia. A campanha “dá consistência à estratégia iniciada em 2024”. Em 2026, antecipam as responsáveis, “vamos continuar”.