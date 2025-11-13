“Vamos dar-te tudo com preços campeões”, diz Darty na sua primeira campanha de Black Friday

Tendo Nelson Évora como embaixador da campanha, a Darty lança a sua primeira campanha de Black Friday, inspirando-se na garra dos atletas de alta competição para esta "prova de resistência".

A Darty lançou a sua primeira Black Friday, marcando o momento com uma campanha que convida a saltar “para o pódio dos preços campeões”. Nelson Évora é o embaixador da campanha.

Tendo em conta que “a Black Friday já não é um sprint de três dias mas sim uma prova de resistência”, a campanha Darty tem como inspiração a garra dos atletas de alta competição. Sob o mote “Darty: Vamos dar-te tudo com preços campeões”, a marca “demonstra a sua cumplicidade e dedicação em oferecer o melhor aos clientes, tendo como meta a sua total satisfação”.

“Estamos muito entusiasmados por lançar a nossa primeira Black Friday com um conceito tão dinâmico e inspirador. Queremos que os nossos clientes sintam a mesma energia e determinação que um atleta olímpico ao procurar as melhores oportunidades. Estamos a dar o nosso melhor para que todos cheguem ao pódio da poupança, com a certeza de estarem a fazer as melhores escolhas e a desfrutar de uma experiência de compra sem igual”, diz Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac Darty Portugal, citada em comunicado.

Assinada pela Ivity, a campanha marca presença em televisão, rádio, out-of-home (OOH) e digital. O planeamento de meios foi da Wavemaker.

A Darty apresenta também um conjunto de serviços que “são autênticas medalhas de ouro para os clientes”. Para compras a partir de 49 euros em darty.pt a marca “oferece portes grátis e, para que se possa saltar para a tecnologia de ponta sem sentir o peso no orçamento, é oferecido Crédito 18X 0% TAEG”, lê-se em nota de imprensa.

“Para quem tem um iPhone antigo, é possível dar-lhe um novo fôlego e ganhar um bónus extra de 25 euros sobre o valor da retoma, ajudando na aquisição do próximo campeão tecnológico. A Darty garante ainda que o consumidor está a comprar ao preço mais baixo com a Garantia Melhor Preço — caso encontre mais barato, a Darty cobre a diferença –, e, para uma flexibilidade de campeão nas compras de Natal, são asseguradas trocas até 31 de janeiro, garantindo que cada presente é a escolha perfeita”, acrescenta-se na mesma nota.