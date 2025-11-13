Local Online

Vento vai ficar mais forte na sexta-feira e chuva continuará intensa, alerta Proteção Civil

Alerta para inundação na casa onde foram encontrados dois idosos sem vida ocorreu às 8h42. A depressão Cláudia já obrigou a oito salvamentos em terra e na água, indica a Proteção Civil.

A depressão Cláudia, que produzirá efeitos no país até domingo, já provocou pelo menos três vítimas, das quais dois mortos. Chuva forte e vento forte, que poderá ser ainda mais forte na sexta-feira, sobretudo junto à costa, são os alertas deixados numa conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Falando aos jornalistas na sede em Carnaxide, o porta-voz da entidade deu nota de 1.292 ocorrências, das quais 784 entre as 9 horas e as 13 horas, “o período de maior incidência”, referiu. Ao longo do país, estiveram já envolvidos 3.653 operacionais e 1.386 veículos.

A inundação que vitimou dois idosos em Fernão Ferro é o dado mais grave deste dia, registando-se um ferido em Serpa, após queda de uma árvore, e ainda nove pessoas deslocadas no Ribatejo, designadamente no concelho de Abrantes.

No caso das duas vítimas de afogamento dentro de casa no concelho do Seixal, o responsável da autoridade de proteção civil refere um alerta às 8h42 referente a uma inundação, tendo as equipas deslocadas para o local encontrado, então, os idosos dentro da habitação já sem vida.

O porta-voz da ANEPC recorda a elevação do nível de prontidão especial determinado às 14 horas de quarta-feira e assegura que a entidade está em permanente contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de modo a conseguir antecipar os efeitos da depressão.

Em Nisa houve, segundo a ANEPC, “um evento extremo de vento” que danificou dez habitações e postes da rede elétrica. Já em Silves, a cobertura de uma habitação e de um armazém foram afetadas. Em Soalheiro, Fundão, várias habitações tiveram danos provocados pelo vento, explicitou o responsável da entidade.

Tal como no comunicado do dia 11, o mais recente emitido pela ANEPC, são feitos apelos à população para não praticar atividades marítimas, adotar condução defensiva, proceder à fixação de estruturas soltas, limpar escoadouros de água, estacionar veículos fora de áreas com árvores e ter especial atenção ao atravessar as pontes Vasco da Gama e 25 de abril, entre outros cuidados.

Até às 13h30, estavam identificados pela ANEPC:

  • 215 quedas de árvores
  • 75 movimentos de massa
  • 793 ocorrências
  • 257 quedas de estruturas
  • 125 limpezas de via
  • 3 salvamentos terrestres
  • 5 salvamentos aquáticos

