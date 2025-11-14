⛽ Combustíveis vão ficar mais caros. Gasolina sobe três cêntimos e diesel meio cêntimo

Na próxima semana os combustíveis vão ficar mais caros. A gasolina deverá subir três cêntimos, a subida mais significativa desde 1 de abril de 2024, e o gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir meio cêntimo, de acordo com os dados do ACP.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,654 euros por litro de gasóleo simples e 1,736 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu dois cêntimos e a gasolina 0,3 cêntimos. O mercado apontava para uma subida de 1,5 cêntimos no gasóleo e de meio cêntimo da gasolina.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 1,88%, para 64,2 dólares por barril, e caminham para um ganho semanal próximo de 1%, devido aos receios de interrupção do fornecimento, após um ataque de um drone ucraniano ter atingido um depósito de petróleo num importante centro de exportação russo, o porto de Novorossiysk, no Mar Negro.

O ataque esta sexta-feira danificou um navio no porto, edifícios residenciais e um depósito de petróleo, ferindo três tripulantes da embarcação, de acordo com as autoridades russas. “Os ataques de drones ucranianos… despertaram novos receios de interrupções no fluxo de fornecimento de petróleo, uma vez que este porto é o segundo maior centro de exportação de petróleo da Rússia”, disse June Goh, analista sénior do mercado petrolífero da Sparta Commodities, citado pela Reuters, acrescentando que o ataque ocorreu apenas duas semanas após outro ataque importante em Tuapse.

Por outro lado, a Agência Internacional de Energia (AIE) subiu as previsões de crescimento da oferta mundial de petróleo para 2025 e 2026 no relatório mensal sobre o mercado desse combustível fóssil publicado quinta-feira. A agência prevê que o fornecimento mundial de petróleo cresça em cerca de 3,1 milhões de barris diários em 2025 e em 2,5 milhões de barris diários em 2026, que representa um aumento de cerca de 100.000 barris diários em ambos os casos. Além disso, aponta que, em 2026, a oferta total de petróleo será 4,09 milhões de barris diários superior à procura total, em comparação com um excedente implícito de 3,97 milhões de barris diários no anterior relatório mensal.