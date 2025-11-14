5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, a agência norte-americana Moody’s vai fazer uma nova revisão do rating de Portugal. Por outro lado, o INE vai revelar os dados do salário médio dos trabalhadores portugueses, o Eurostat a estimativa rápida do PIB e do emprego na Zona Euro e na União Europeia e a DGAEP a síntese estatística do emprego público. Todos referentes ao terceiro trimestre. A marcar o dia está ainda a reunião do Conselho Económico e Financeiro da UE para discutir o orçamento europeu para 2026.

Moody’s atualiza rating de Portugal

A agência norte-americana Moody’s vai fazer esta sexta-feira uma nova revisão da dívida soberana. Em maio, a agência decidiu não tocar no rating ‘A3’ de Portugal, com perspetiva estável. A Moody’s indicou que não se pronunciava sobre a notação da dívida portuguesa, ainda que deixe alguns recados. A agência espera um crescimento de 2,2% em 2025 e de 1,9% em 2026 para o país, ainda que as novas tarifas dos EUA tenham potencial negativo para a economia.

Qual é salário médio em Portugal?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar os dados do terceiro trimestre da remuneração bruta mensal média por trabalhador. No segundo trimestre, o salário médio dos trabalhadores portugueses subiu 6% em termos homólogos, para 1.741 euros. Em termos reais (isto é, descontando a inflação), o salto foi de 3,7%.

Quanto cresceu a economia na Zona Euro?

Esta sexta-feira, o Eurostat vai divulgar a estimativa rápida do Produto Interno Bruto e do emprego na Zona Euro e na União Europeia (UE) referente ao terceiro trimestre. No segundo trimestre, a economia cresceu tanto nos países da moeda única como no conjunto da UE. Entre abril e junho, o PIB ajustado aumentou 0,1% na Zona Euro e 0,2% na UE comparativamente ao primeiro trimestre.

Quantos funcionários emprega o Estado?

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) vai publicar a síntese estatística do emprego público referente ao terceiro trimestre. O Estado empregava, no segundo trimestre do ano, mais de 760 mil funcionários, um novo recorde. Trata-se de um aumento de 1,5% ou de 11.030 postos de trabalho face ao período homólogo do ano passado. O impulso resultou sobretudo das contratações nas autarquias, Serviço Nacional de Saúde (SNS) e escolas.

Ecofin discute o orçamento europeu para 2026

O Conselho Económico e Financeiro da União Europeia vai reunir-se, em Bruxelas, para discutir o orçamento europeu para 2026. O objetivo é chegar a acordo relativamente ao orçamento anual para 2026. O processo de conciliação teve início a 28 de outubro e terminará na segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Se, até essa data, o Comité de Conciliação e o Parlamento Europeu não conseguirem chegar a acordo sobre o orçamento do próximo ano, o processo orçamental recomeçará.