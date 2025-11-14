Ageas agiliza peritagens rápidas dos sinistros da depressão Cláudia

Ainda sem estimativas concretas sobre os danos a indemnizar, o Grupo Ageas Portugal anunciou que perante a passagem da depressão Cláudia por Portugal Continental e Ilha da Madeira, que resultou em chuva intensa, ventos fortes e agitação marítima severa, adotou medidas de apoio aos clientes das marcas Ageas Seguros e Ocidental afetados pelo evento.

O grupo tem registo de centenas de ocorrências em todo o país, com particular gravidade nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Santarém e Algarve. Os danos incluem inundações, quedas de árvores, interrupções de vias e cortes de energia, “que afetaram milhares de pessoas”, diz a Ageas.

O grupo centralizou as respostas imediatamente com a criação do evento ‘CLÁUDIA’ para permitir identificação do sinistro para uma gestão dedicada e monitorização contínua da situação, mobilizou peritos nas zonas mais afetadas, “garantindo uma avaliação célere dos danos”, reforçou a Linha de Participação de Sinistros, para “assegurar a máxima capacidade de atendimento a todos os clientes”, e nomeou uma equipa dedicada para acompanhamento exclusivo dos sinistros relacionados com este evento.

O Grupo Ageas Portugal afirma estar “a acompanhar a evolução da situação em permanência e a equipa está totalmente empenhada em prestar o apoio necessário para mitigar os impactos desta tempestade”, conclui esta informação ao ECO.