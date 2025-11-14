Mercados

Após venda, fundo de pensões canadiano fica com participação na EDP de 0,265%

Depois de vender cerca de 5,2% da sua participação na EDP, o fundo de pensões canadiano deixa de ter posição qualificada na empresa e reduz posição para 0,265%.

A Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), um dos maiores fundos de pensões do mundo, anunciou esta sexta-feira que reduziu a participação na EDP para 0,265%, num comunicado partilhado com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela energética portuguesa.

“Na sequência dos comunicados anteriores emitidos a 10 e 11 de novembro de 2025, a Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”) notificou hoje a EDP de que o limiar de 5% foi reduzido no dia 13 de novembro de 2025 e, consequentemente, a CPPIB deixou de deter uma participação qualificada na EDP“, lê-se na mesma nota.

Na terça-feira a CPPIB anunciou que completou “com sucesso” a venda a investidores institucionais qualificados de 218.488.895 ações da energética, representado cerca de 5,2% do capital da EDP.

A CPPIB era a quarta maior acionista da EDP no final de 2024, com uma participação de 5,44%, atrás da China Three Gorges (com 21,40%), Oppidum Capital (6,82%) e BlackRock (5,44%).

