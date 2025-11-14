Arábia Saudita lidera o diálogo sobre o futuro do turismo global com a realização da Assembleia Geral da ONU Turismo e da TOURISE

A ONU Turismo, agência especializada das Nações Unidas, escolheu Riade para celebrar a sua maior Assembleia Geral até à data, coincidindo com o 50.º aniversário da organização. A capital saudita tornou-se o epicentro do turismo mundial, recebendo delegações de 148 estados, incluindo 90 ministros do Turismo e 70 embaixadores, marcando a primeira vez que um estado do Golfo celebra este evento.

Entre 7 e 11 de novembro, Riade foi palco de vários painéis de debate, reuniões do Conselho Executivo e sessões plenárias, que analisaram os diferentes desafios que o setor do turismo enfrenta, desde a implementação da Inteligência Artificial até a aposta num turismo mais sustentável e acessível.

A escolha de Riade para a realização desta Assembleia Geral evidencia a crescente relevância do país no setor turístico global. Em 2024, o país registou, de acordo com dados da ONU Turismo, um crescimento de 69% nas chegadas internacionais em relação a 2019, situando-se entre os países com maior recuperação e dinamismo turístico. Em 2025, os últimos números dos aeroportos sauditas já refletem um aumento de 9% no número de passageiros entre janeiro e setembro em comparação com o mesmo período do ano anterior, continuando assim com a tendência de crescimento.

Neste contexto, a Arábia Saudita continua a reforçar o seu setor turístico, em linha com a sua Visão 2030, e apresentou, juntamente com a ONU Turismo, no âmbito da Assembleia Geral, o novo Guia de Investimento na Arábia Saudita, Tourism Doing Business: Investing in Saudi Arabia. O documento inclui dados-chave sobre os possíveis investimentos no setor turístico saudita e as oportunidades que o país representa para atrair um turismo resiliente, inclusivo e inovador através de investimentos sustentáveis.

Uma iniciativa conjunta entre a ONU Turismo e a Arábia Saudita que reflete mais uma vez a estreita colaboração entre o país e a organização das Nações Unidas, que conta com um Escritório Regional para o Médio Oriente sediado em Riade.

TOURISE

Após a celebração da Assembleia Geral da ONU Turismo, a Arábia Saudita continuou a ser o grande palco do turismo mundial com o lançamento da TOURISE. De 11 a 13 de novembro, o Ministério do Turismo da Arábia Saudita lançou a edição inaugural da cimeira, que reuniu líderes governamentais, juntamente com as principais empresas turísticas e investidores.

Com o objetivo de moldar o turismo global promovendo a sustentabilidade, as sessões da cimeira centraram-se no desenvolvimento da inovação, reunindo num único evento representantes dos setores tecnológico, da aviação, do entretenimento e da educação, entre outros. Após esta edição inaugural, a TOURISE continuará ativa ao longo do ano como plataforma para o desenvolvimento de soluções globais.