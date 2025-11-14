BBC pede desculpas a Trump por edição enganosa mas rejeita difamação

A BBC reconheceu o erro "involuntário" da sua edição e pediu desculpa. Trump tinha exigido um pedido de desculpas e ameaçado avançar com um pedido de indemnização de mil milhões de dólares.

A emissora pública britânica BBC pediu desculpas ao Presidente norte-americano, Donald Trump, pela edição enganosa do seu discurso de 6 de janeiro de 2021, mas discordou veementemente da existência de fundamentos para um processo por difamação.

A BBC noticiou que o seu presidente, Samir Shah, enviou uma carta pessoal à Casa Branca a dizer que ele próprio e a estação lamentavam a edição do discurso proferido por Trump antes de alguns dos seus apoiantes invadirem o Capitólio em 2021, no documentário BBC Panorama emitido antes das eleições presidenciais norte-americanas, em novembro de 2024.

“Reconhecemos que a nossa edição, involuntariamente, criou a impressão de que estávamos a exibir uma única secção contínua do discurso, em vez de excertos de diferentes momentos, e que isso deu a falsa impressão de que o Presidente Trump tinha feito um apelo direto à violência”, escreveu a BBC numa retratação.

A estação afirmou ainda que não há planos para retransmitir o documentário que juntou excertos do discurso proferidos com quase uma hora de intervalo.

O advogado de Trump tinha enviado uma carta à BBC a exigir um pedido de desculpas e a ameaçar avançar com um pedido de indemnização de mil milhões de dólares (860 milhões de euros) por difamação.

A crise na BBC surgiu após o jornal britânico Daily Telegraph ter publicado na semana passada um relatório de um consultor externo com uma série de críticas à estação.

Entre as questões identificadas estava o documentário no qual foram unidos dois excertos separados do discurso de Trump, num dizendo aos seus apoiantes que iria caminhar com eles até o Capitólio e noutro que iriam “lutar com unhas e dentes”. Na edição foi omitida uma parte em que Trump dizia que estaria com os manifestantes para que fossem ouvidas as suas vozes “de forma pacífica e patriótica”.

Na sequência do caso, a diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a diretora de informação, Deborah Turness, demitiram-se no domingo e o presidente do conselho de administração, Samir Shah, pediu publicamente desculpas na segunda-feira pelo “erro de julgamento”.

A BBC também anunciou que está a investigar um segundo caso de edição enganadora de um discurso de Trump.

De acordo com o The Telegraph, a BBC exibiu uma reportagem em junho de 2022 no seu programa “Newsnight” em que foram editados excertos do discurso de Trump a 6 de janeiro de 2021 dando a entender que estava a incitar os seus apoiantes a irem ao Capitólio e “lutarem com todas as suas forças”.

“Este problema foi levado ao nosso conhecimento e estamos a conduzir uma investigação”, disse um porta-voz da BBC, acrescentando que a estação “está comprometida com os mais elevados padrões editoriais”.

Em relação ao incidente ocorrido no programa “Newsnight”, o The Telegraph cita um ex-funcionário do programa, que afirma que um possível problema com a edição do discurso de Trump – imediatamente denunciado em estúdio por um convidado, um ex-colaborador de Trump – foi discutido após a exibição do programa dentro da equipa, mas foi ignorado por um executivo.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou acreditar numa “BBC forte e independente”, mas exigiu que a emissora pública britânica assuma a responsabilidade e corrija erros rapidamente. “Quando são cometidos erros, é necessário que eles ponham a casa em ordem”, assumam a responsabilidade e “corrijam os erros rapidamente”, disse Starmer.

A ministra da Cultura, Lisa Nandy, também defendeu a estação numa sessão parlamentar de perguntas e respostas sobre o assunto. “A BBC não é simplesmente uma estação televisiva, é uma instituição nacional que pertence a todos nós”, afirmou.

“É, de longe, a fonte de notícias mais utilizada e fiável no Reino Unido, numa altura em que as fronteiras entre factos e opinião, entre notícias e polémicas, são cada vez mais ténues. É um farol de esperança para as pessoas aqui e em todo o mundo”, sustentou.

Além disso, recordou que a radiotelevisão pública britânica “é independente do Governo”, embora nesta crise, o executivo do primeiro-ministro, Keir Starmer, “tenha trabalhado em estreita colaboração com a BBC”.