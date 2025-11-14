Banca

Caixabank empresta 450 milhões ao BPI para reforçar rácios

Emissão de dívida visa reforçar a almofada financeira do banco português. BPI pagará por estes títulos uma taxa variável associada à Euribor a 6 meses mais um prémio de 0,7%.

O BPI realizou uma emissão de dívida sénior não preferencial no valor de 450 milhões de euros para reforçar as defesas do banco face a eventuais problemas, numa operação subscrita integralmente pelo seu acionista, o espanhol Caixabank.

O banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa adianta, em comunicado enviado ao mercado, que a emissão, com um prazo de quatro anos (com reembolso opcional no final do terceiro ano), terá uma taxa de cupão variável indexada à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 0,7%.

“A emissão tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities)”, indica o BPI.

O requisito de MREL corresponde à almofada financeira adicional que os bancos têm de constituir para fazer face às dificuldades para, no caso de haver perdas, estes instrumentos serem absorvidos para restaurar o respetivo capital. Este reforço visa assim fazer face ao aumento do balanço do banco, sobretudo na concessão de empréstimos.

No final de setembro, o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (Risk Weighted Assets) de 27,3% e cumpria com o requisito de MREL em vigor a 1 de janeiro, de 25,23%. Após a emissão acima referida, o rácio MREL proforma em setembro ascende a 29,5%.

O BPI registou lucros de 389 milhões de euros até setembro, menos 12% em relação ao mesmo período do ano passado, com o resultado a ser pressionado pela descida das taxas de juro, que teve forte impacto na evolução da margem financeira.

