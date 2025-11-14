Clubes da LALIGA reforçam o seu modelo de exploração de infraestruturas partilhando inteligência em Paris

A LALIGA celebrou em Paris uma nova edição da sua viagem de exploração de infraestruturas, uma iniciativa liderada pelo Gabinete de Clubes da LALIGA, que apoia os 42 clubes para aconselhar e impulsionar o seu crescimento em diferentes áreas de negócio e desenvolver projetos estratégicos.

Durante três dias, os representantes dos clubes espanhóis puderam conhecer em primeira mão o modelo francês de gestão integral de espaços desportivos e culturais, segundo informou a LALIGA.

A agenda incluiu a Adidas Arena, a Accor Arena, o Stade Jean-Bouin do Stade Français Paris, o complexo de ténis de Roland Garros e o Parc des Princes, onde os participantes assistiram ao encontro entre França e Ucrânia e analisaram o modelo de exploração do Paris Saint-Germain FC. Todas as visitas tiveram um fio condutor comum: a busca por experiências premium, diversificação de usos e ligação com o turismo e a economia urbana.

Este programa reafirmou o papel do Gabinete de Clubes da LALIGA como fator diferenciador no desenvolvimento competitivo e empresarial dos clubes espanhóis. Sob a sua liderança, a LALIGA consolidou um modelo de cooperação que impulsiona a profissionalização da gestão, a otimização das infraestruturas, a evolução da oferta de hospitalidade e a abertura de novas fontes de receita.

A viagem a Paris foi uma oportunidade para analisar como os recintos franceses integram a sua atividade desportiva com outras experiências culturais e de entretenimento, maximizando a sua rentabilidade para além dos 90 minutos de jogo. Além desta abordagem, a viagem serviu como referência na criação e gestão de vários produtos de hospitalidade focados em diferentes tipos de público, mostrando uma forma sustentável de maximizar a rentabilidade do estádio.

Jaime Blanco, diretor do Gabinete de Clubes da LALIGA, salientou que «esta viagem demonstrou, mais uma vez, que o crescimento dos nossos clubes passa por olhar para o estádio como um ecossistema vivo, capaz de gerar valor todos os dias do ano. Em França, vimos como o desporto, a cultura e o turismo coexistem na mesma infraestrutura, e esse é o caminho que a LALIGA está a seguir».

Milos Nenadovic, responsável pela área de exploração de infraestruturas da LALIGA, acrescentou: «O modelo francês oferece-nos grandes lições sobre como otimizar a utilização dos recintos, segmentar a oferta de hospitalidade e conectar-nos melhor com o público internacional. Esta troca de inteligência reforça a posição dos clubes espanhóis como atores cada vez mais sofisticados na gestão e exploração dos seus ativos.»

INOVAÇÃO, TURISMO E FUTURO

A viagem a Paris serviu também para reforçar a visão da LALIGA sobre o futebol como motor do turismo e do desenvolvimento económico. Os clubes puderam observar como o desporto se integra na identidade urbana e na oferta cultural de uma cidade que atrai milhões de visitantes todos os anos, e como a exploração eficiente das infraestruturas pode tornar-se uma ferramenta estratégica para o crescimento local.

Com esta edição, a LALIGA indicou que consolida o seu modelo de aprendizagem partilhada como parte essencial do seu plano de desenvolvimento a médio e longo prazo. Graças ao trabalho do Gabinete dos Clubes, o futebol espanhol posiciona-se não só como uma referência no campo desportivo, mas também como um dos mercados mais inovadores e promissores na exploração de infraestruturas e na criação de experiências globais de entretenimento.