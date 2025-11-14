Comunidade de Madrid consolida-se na agilidade cirúrgica

Madrid registou um crescimento na sua atividade assistencial desde 2022, atingindo números recorde em 2024 e gerindo o aumento da procura cirúrgica sem sacrificar os tempos de espera nem a qualidade dos cuidados, de acordo com os dados mais recentes do Observatório de Resultados do Serviço de Saúde de Madrid e do SISLE.

Desde 2022, a Comunidade de Madrid conseguiu aumentar o número de intervenções cirúrgicas de forma consistente. Em 2024, foram realizadas um total de 515 275 intervenções, o que representa um aumento de 5,14% em relação às 490 043 intervenções registadas em 2023. Este aumento foi especialmente notável nas intervenções ambulatórias, que registaram um crescimento de 6,7%, enquanto as intervenções com hospitalização aumentaram 2,71%. Um crescimento que ocorre num contexto de maior procura de cuidados de saúde devido a fatores demográficos e sanitários.

Apesar desta maior procura, que provocou um aumento de 25,5% no número de pacientes em listas de espera cirúrgicas desde 2022, Madrid conseguiu reduzir os tempos de espera, com um tempo médio para intervenções cirúrgicas de 49 dias, muito abaixo dos 118 dias de atraso médio a nível nacional registados pelo Sistema Nacional de Saúde em dezembro de 2024. Uma diminuição que reflete a capacidade dos hospitais madrilenos de absorver um volume crescente de pacientes sem comprometer a qualidade ou a acessibilidade dos cuidados, mantendo-se como a região com os tempos de espera mais baixos e a menor proporção de pacientes em espera prolongada.

Entre 2022 e 2024, a proporção de pacientes que esperam mais de seis meses para serem operados manteve-se em níveis historicamente baixos. Em 2024, apenas 0,3% dos pacientes madrilenos estavam na lista de espera há mais de seis meses, um número consideravelmente inferior à média nacional de 22,9%.

Um dado que destaca a eficiência do sistema de saúde de Madrid na gestão das listas de espera, apesar da crescente procura face à situação a nível nacional, com indicadores que mostram um agravamento geral, com máximos históricos tanto no tempo médio de espera como no número de pacientes e na proporção de esperas prolongadas. O total de pessoas à espera de intervenção cirúrgica em Espanha passou de 767 413 em dezembro de 2022 para 846 583 em dezembro de 2024, enquanto o tempo médio de espera diminuiu apenas dois dias, passando de 128 para 126 dias. Comunidades como a Andaluzia (169 dias em média), Extremadura (164) ou Catalunha (137) ultrapassam amplamente a média nacional.

Os hospitais de alta complexidade em Madrid, como La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón e a Fundação Jiménez Díaz, desempenharam um papel fundamental neste aumento da atividade cirúrgica. Estes centros, que conseguiram aumentar as suas intervenções numa variação entre 12% e 16% desde 2022, representam mais de metade das intervenções cirúrgicas na região, sendo os pilares fundamentais do sistema de saúde madrileno. Além disso, a Fundação Jiménez Díaz destacou-se como o hospital com menor tempo de espera, registando uma média inferior a 21 dias em 2024, muito abaixo da média dos hospitais de Madrid e a nível nacional.

Os hospitais de gestão mista – Hospital Geral de Villalba, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Fundação Jiménez Díaz e Torrejón – aumentaram o seu volume de intervenções cirúrgicas em 21% nos últimos três anos. Estes hospitais têm sido fundamentais para aumentar a capacidade de resposta cirúrgica e contribuíram significativamente para a redução dos tempos de espera, mantendo-se na vanguarda em termos de eficiência e acessibilidade.