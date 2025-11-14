Mediação

Corretora MDS estuda 70 possíveis aquisições de empresas de seguros

A administração do grupo segurador baseada no Porto revelou as suas ideias de expansão nacional e internacional. A próxima compra da corretora Seguramos apenas espera autorização da ASF.

O grupo de corretagem de seguros MDS tem 70 aquisições de empresas em estudo para concretizar pelo menos dez operações por ano no futuro próximo, revelaram esta sexta-feira o CEO do grupo José Manuel Dias da Fonseca, o COO Ricardo Pinto dos Santos e o CFO José Diogo Silva, também responsável pelas fusões e aquisições do grupo, em encontro com jornalistas.

A próxima compra da empresa corretora MDS Portugal será a Seguramos, uma sua concorrente que é a nona maior corretora em Portugal, segundo o ranking ECOseguros 2024, operação que está apreciação na ASF, entidade supervisora do setor.

O grupo vai faturar 260 milhões de euros este ano, mais 25% do que em 2024, dos quais 80 milhões de euros em Portugal – cerca de 31% do total do grupo que tem no Brasil o seu principal negócio e onde espera faturar o equivalente a 140 milhões de euros.

Em África, onde o grupo é líder entre corretoras em Angola e está no top 3 em Moçambique, e em outras geografias, as receitas devem atingir 15% do total.

A expansão internacional passará por aquisições no México, Colômbia, Perú e ainda Espanha, onde o grupo MDS está a crescer. Dentro do grupo britânico Ardonagh, o 13º maior grupo de corretagem a nível mundial – e que detém 100% do capital da MDS –, a corretora portuguesa é responsável pelo desenvolvimento da atividade na Iberia, América Latina e África. Mantém ainda uma empresa em Malta e outra na Suíça, ambas especializadas.

A estratégia de aquisições – a nível nacional e internacional – incide sobre “as pessoas que estão nas empresas adquiridas” e o objetivo é complementar atividades regionalmente ou adquirir especializações.

Nos últimos três anos, a MDS concluiu 41 operações de M&A (fusões e aquisições) investindo 400 milhões de euros e, com “o apoio do Ardonagh Group”, reforçou “a sua posição como o broker europeu mais internacional fora dos grandes mercados do Reino Unido e dos EUA”, comentou um dirigente a corretora.

A MDS é um dos fundadores e principais acionistas da Brokerslink, uma rede internacional presente em 133 países, que reúne mais de 50 mil profissionais e 75 mil milhões de dólares em prémios e fees de serviço.

