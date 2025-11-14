Economia

Diretora-geral do FMI visita Angola entre 19 e 21 de novembro

  • Lusa
  • 16:38

A deslocação a África inclui também a participação na cimeira do G20 - que reúne os líderes das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia – que decorre em Joanesburgo.

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, vai visitar Angola na próxima semana, antes da participação na cimeira do G20 na África do Sul, anunciou a instituição.

Segundo a porta-voz do FMI Julie Kozack a responsável vai encontrar-se com as autoridades angolanas, empresários e estudantes durante a passagem por Luanda. A deslocação a África inclui também a participação na cimeira do G20 – que reúne os líderes das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia – que decorre em Joanesburgo, nos dias 22 e 23 de novembro.

A visita acontece poucos dias antes de Luanda acolher, no final de novembro, a cimeira entre a União Europeia (UE) e a União Africana (UA), encontro em que estarão em discussão investimentos europeus no continente africano e parcerias em áreas estratégicas.

Nos seus relatórios mais recentes sobre Angola, o FMI tem alertado para vulnerabilidades persistentes, como o elevado serviço da dívida externa, a dependência do petróleo e a inflação alta.

Em setembro, na mais recente avaliação pós-programa, o Fundo reviu em baixa a previsão de crescimento para 2025, de 2,4% para 2,1%, e avisou para riscos crescentes sobre a capacidade de Angola cumprir o serviço da dívida, defendendo prudência orçamental e racionalização de despesas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Debates presidenciais vão decorrer tal como previsto

  • McDonald’s lança campanha e box inspirada em Stranger Things

  • CEO da Walmart surpreende com anúncio da reforma aos 59 anos

  • ChatGPT vai suportar conversas em grupo

  • Governo está isolado e tem que recuar sobre lei laboral

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Diretora-geral do FMI visita Angola entre 19 e 21 de novembro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Vítor Ribeirinho lidera novo cluster KPMG Portugal e Angola

Rita Atalaia,

Vítor Ribeirinho, CEO da KPMG Portugal, vai substituir Inês Filipe, até agora líder da KPMG Angola, e passar a liderar o novo cluster criado pela auditora com os dois países.