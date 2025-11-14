Diretora-geral do FMI visita Angola entre 19 e 21 de novembro

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, vai visitar Angola na próxima semana, antes da participação na cimeira do G20 na África do Sul, anunciou a instituição.

Segundo a porta-voz do FMI Julie Kozack a responsável vai encontrar-se com as autoridades angolanas, empresários e estudantes durante a passagem por Luanda. A deslocação a África inclui também a participação na cimeira do G20 – que reúne os líderes das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia – que decorre em Joanesburgo, nos dias 22 e 23 de novembro.

A visita acontece poucos dias antes de Luanda acolher, no final de novembro, a cimeira entre a União Europeia (UE) e a União Africana (UA), encontro em que estarão em discussão investimentos europeus no continente africano e parcerias em áreas estratégicas.

Nos seus relatórios mais recentes sobre Angola, o FMI tem alertado para vulnerabilidades persistentes, como o elevado serviço da dívida externa, a dependência do petróleo e a inflação alta.

Em setembro, na mais recente avaliação pós-programa, o Fundo reviu em baixa a previsão de crescimento para 2025, de 2,4% para 2,1%, e avisou para riscos crescentes sobre a capacidade de Angola cumprir o serviço da dívida, defendendo prudência orçamental e racionalização de despesas.