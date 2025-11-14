Dívida em quotas dos advogados cai e ronda os seis milhões

Os mais recentes dados do Conselho Geral da Ordem dos Advogados revelam que a dívida dos advogados ativos na profissão em quotas reduziu 347.490 euros entre 30 de setembro e 11 de novembro. Ou seja, o valor total da dívida ronda agora os 6.529.930 euros. No total – com a soma da dívida dos ativos e inativos – o valor ronda os 7.780.125 euros.

A Ordem dos Advogados (OA) já tinha alertado que, se este cenário não fosse revertido, poderia comprometer o futuro da instituição e “atentar contra a solidariedade”. “A cada quota em falta corresponde um esforço acrescido dos que cumprem. Esta desigualdade fragiliza a confiança entre colegas e mina a sustentabilidade de uma instituição que é de todos”, referiram.

Segundo o estatuto da OA, o pagamento das quotas é obrigatório e a falta de pagamento por um período superior a 12 meses constitui infração disciplinar.

Os dirigentes da OA defendem que a instituição assegura serviços e benefícios que abrangem todos os advogados, como o seguro de responsabilidade civil profissional e o certificado digital, cujo custo anual ultrapassa o valor de um milhão e trezentos mil euros. “É, pois, inaceitável que haja quem suporte o custo de todos, enquanto outros beneficiam sem contribuir. A sustentabilidade da Ordem depende de um compromisso coletivo e da equidade entre membros”, lê-se no comunicado.

Por esse motivo, o Conselho Geral reforça o apelo à regularização imediata das quotas em dívida, pedindo aos advogados nessa situação que regularizem a sua posição com “a maior brevidade possível”. Em paralelo, será iniciado um plano global de recuperação de dívidas, em cooperação com os Conselhos Regionais e de Deontologia.

No total, em 2024, a OA recebeu 12, 3 milhões de euros em quotas pagas pelos mais de 30 mil advogados. No ano anterior, em 2023, recebeu 11,8 milhões de euros em quotas, menos 500 mil euros.

Segundo o relatório de contas relativo a 2024, aprovado em abril, no final do ano passado estavam em dívida 8.140.274 euros, dos quais 1,1 milhões com mais de oito anos. Este valor é o mais alto dos últimos cinco anos, período em que a dívida global variou entre os 6,8 milhões (2020) e os 7,8 milhões (2021, 2022 e 2023).

Atualmente, os valores das quotas mensais são: 15 euros para advogado nos primeiros quatro anos de inscrição; 25 euros para um advogado no quinto ano e até perfazer o sexto ano de inscrição e 35 euros para advogado reformado com autorização para advogar, bem como para advogado com mais de seis anos de inscrição (a larga maioria).