EUA e Suíça chegam a acordo para tarifas de 15%
Após longos meses de negociações, a Suíça conseguiu reduzir as tarifas americanas de 39% para 15%. Em troca, compromete-se a investir 200 mil milhões de dólares nos EUA até ao final de 2028.
A Suíça e os EUA chegaram a acordo, esta sexta-feira, para reduzir as tarifas norte-americanas sobre os produtos suíços de 39% para 15%. “A Suíça e os Estados Unidos chegaram a uma solução, as tarifas americanas serão reduzidas para 15%”, anunciou o governo suíço na rede social X. O Conselho Federal agradeceu ao presidente americano Donald Trump “o seu empenho construtivo”.
Em troca, a Suíça compromete-se a investir 200 mil milhões de dólares nos EUA até ao final de 2028.
Em comunicado, o Conselho Federal, detalha que a “Suíça reduzirá simultaneamente as tarifas sobre uma série de produtos americanos”. Além dos produtos industriais, a redução vai aplicar-se a peixes, frutos do mar, assim como a uma seleção de produtos agrícolas. Essa solução “respeita os interesses da política agrícola suíça”, garantiu o Conselho Federal.
O governo suíço realça que “o anúncio da redução das tarifas adicionais aplicadas às importações da Suíça estabiliza as relações comerciais bilaterais”.
Em julho, o presidente Donald Trump anunciou que a Suíça seria submetida a uma tarifa de 39%, que entrou em vigor quando uma delegação suíça não conseguiu fechar um acordo com as autoridades norte-americanas durante negociações de última hora em Washington.
