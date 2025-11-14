Guerra comercial

EUA e Suíça chegam a acordo para tarifas de 15%

Após longos meses de negociações, a Suíça conseguiu reduzir as tarifas americanas de 39% para 15%. Em troca, compromete-se a investir 200 mil milhões de dólares nos EUA até ao final de 2028.

A Suíça e os EUA chegaram a acordo, esta sexta-feira, para reduzir as tarifas norte-americanas sobre os produtos suíços de 39% para 15%. “A Suíça e os Estados Unidos chegaram a uma solução, as tarifas americanas serão reduzidas para 15%”, anunciou o governo suíço na rede social X. O Conselho Federal agradeceu ao presidente americano Donald Trump “o seu empenho construtivo”.

Em troca, a Suíça compromete-se a investir 200 mil milhões de dólares nos EUA até ao final de 2028.

Em comunicado, o Conselho Federal, detalha que a “Suíça reduzirá simultaneamente as tarifas sobre uma série de produtos americanos”. Além dos produtos industriais, a redução vai aplicar-se a peixes, frutos do mar, assim como a uma seleção de produtos agrícolas. Essa solução “respeita os interesses da política agrícola suíça”, garantiu o Conselho Federal.

O governo suíço realça que “o anúncio da redução das tarifas adicionais aplicadas às importações da Suíça estabiliza as relações comerciais bilaterais”.

Em julho, o presidente Donald Trump anunciou que a Suíça seria submetida a uma tarifa de 39%, que entrou em vigor quando uma delegação suíça não conseguiu fechar um acordo com as autoridades norte-americanas durante negociações de última hora em Washington.

(Notícia atualizada com mais informação)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • BE propõe “alteração cirúrgica” à Lei de Finanças Regionais

  • Debates presidenciais vão decorrer tal como previsto

  • McDonald’s lança campanha e box inspirada em Stranger Things

  • CEO da Walmart surpreende com anúncio da reforma aos 59 anos

  • ChatGPT vai suportar conversas em grupo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EUA e Suíça chegam a acordo para tarifas de 15%

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Tarifas: Japão mantém acordo com Washington

Lusa,

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, disse que vai manter o acordo comercial com Washington, através do qual o Japão se comprometeu a investir 550.000 milhões de dólares nos EUA.