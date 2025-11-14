Euribor sobe a 3 e 12 meses pela 4.ª sessão consecutiva e desce a seis meses
Esta sexta-feira, as taxas Euribor subiram para 2,069% a três meses e para 2,235% a 12 meses. No prazo de seis meses, a tendência foi inversa, com a taxa a cair para 2,141%.
A taxa Euribor subiu esta sexta-feira, pela quarta sessão consecutiva, a três e a 12 meses e desceu a seis meses em relação a quinta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,069%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,141%) e a 12 meses (2,235%).
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, caiu para 2,141%, menos 0,005 pontos do que na quinta-feira.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,235%, mais 0,001 pontos do que na sessão anterior.
- No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu para 2,069%, mais 0,005 pontos do que na quinta-feira.
Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.
Em relação à média mensal da Euribor em outubro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses, designadamente 0,015 pontos, para 2,187%. A três meses subiu 0,007 pontos, para 2,034%, e a seis meses avançou 0,005 pontos, para 2,107%.
No dia 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.
No final da reunião, que decorreu em Florença (Itália), a presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas que não é um lugar fixo. A próxima reunião de política monetária da instituição realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
