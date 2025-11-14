Eurostat revê em ligeira alta crescimento da Zona Euro para 1,4% no terceiro trimestre

O Eurostat reviu esta sexta-feira em ligeira alta o crescimento homólogo da Zona Euro no terceiro trimestre para 1,4% e da União Europeia para 1,5%, mais 0,1 pontos percentuais em ambos os casos face à estimativa inicial divulgada no final de outubro, mas manteve a evolução de 0,2% na comparação em cadeia para os países do euro.

Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado de sazonalidade aumentou 1,4% nos países do euro e 1,6% na União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2025, após um crescimento de 1,5% na Zona euro e de 1,6% na UE entre abril e junho.

As revisões em alta resultaram da incorporação de mais informação, nomeadamente da evolução da economia de mais Estados-membros que à data de 30 de outubro ainda não tinham dados disponíveis. Assim, Portugal — que cresceu 2,4% em termos homólogos — cai na lista de países com o maior crescimento do Euro no terceiro trimestre, passando do terceiro lugar para o quarto, com Chipre a entrar nos lugares cimeiros com uma taxa de 3,6%. Do ‘top’ fazem ainda parte a Irlanda (+12,3%) e Espanha (2,8%).

Na lente da comparação em cadeia, o Eurostat manteve o crescimento avançado no final de outubro quer para a Zona Euro, quer para a UE. A economia dos países do euro avançou 0,2% e da média da UE 0,3%, uma ligeira aceleração face à taxa de 0,1% e de 0,2%, respetivamente, registada no segundo trimestre.

Se no final de outubro, Portugal era o país com o maior crescimento em cadeia, com uma taxa de 0,8%, com a introdução de novos dados o primeiro lugar passa a ser ocupado pelo Chipre (0,9%).