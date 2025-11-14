Economia

Exportações de vinho português estáveis no terceiro trimestre. Vendas para os EUA caem mais de 12%

  • Lusa
  • 15:58

Os EUA mantiveram-se como segundo mercado de exportação (67,5 milhões de euros), mas registaram um decréscimo de 12,1% em valor e 5,5% em volume.

As exportações de vinho português atingiram 696,1 milhões de euros no terceiro trimestre, mantendo-se estáveis face ao mesmo período do ano passado, segundo dados da ViniPortugal divulgados esta sexta-feira.

“As exportações de vinho português atingiram os 696,1 milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, mantendo-se com um valor equiparado ao mesmo período do ano anterior”, indicou, em comunicado. Por sua vez, o preço médio por litro situou-se em 2,68 euros, uma descida de 0,10 euros por litro, relativamente a 2024.

Em volume, as exportações fixaram-se em 259,4 milhões de litros, o que se traduz num crescimento homólogo de 3%. Excluindo o vinho do Porto, as exportações representaram 496,9 milhões de euros, uma subida de 0,12%, com 223,3 milhões de litros vendidos (+3,5%).

O principal destino dos vinhos portugueses continuou a ser França, com 75,7 milhões de euros em importações, um aumento de 3% face ao ano anterior. Por sua vez, os EUA mantiveram-se em segundo lugar (67,5 milhões de euros), mas registaram um decréscimo de 12,1% em valor e 5,5% em volume.

O Brasil ocupa a terceira posição (63,8 milhões de euros) e o Reino Unido caiu para o quarto lugar (54,1 milhões de euros). Destacam-se ainda, o México e Angola, que cresceram, respetivamente, 36,9% e 34,4% em valor.

“Apesar de um início do ano conturbado, marcado pela incerteza quanto às taxas comerciais impostas pelos Estados Unidos e de alguns produtores terem visto algumas das suas encomendas canceladas, a fixação da taxa a 15% trouxe alguma estabilidade, embora não seja o cenário ideal”, apontou, citado no mesmo comunicado, o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão.

ViniPortugal é a Associação Interprofissional do Vinho, que tem por objetivo promover a imagem de Portugal enquanto produtor de vinhos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • BE propõe “alteração cirúrgica” à Lei de Finanças Regionais

  • Debates presidenciais vão decorrer tal como previsto

  • McDonald’s lança campanha e box inspirada em Stranger Things

  • CEO da Walmart surpreende com anúncio da reforma aos 59 anos

  • ChatGPT vai suportar conversas em grupo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Exportações de vinho português estáveis no terceiro trimestre. Vendas para os EUA caem mais de 12%

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Vinhos do Alentejo reciclam fitas dos rótulos

Susana Pinheiro,

Vinhos do Alentejo reciclam fitas dos rótulos, evitando deposição em aterro de centenas de toneladas de recursos, de olhos postos na sustentabilidade e economia circular.