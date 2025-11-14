Glovo disponível para “ir ainda mais longe” do que acordo da Uber e UGT

A Glovo garante estar disponível para “ir ainda mais longe” do que o acordo apresentado esta semana entre a Uber e um sindicato da UGT, que garante aos motoristas e estafetas proteção e rendimentos equivalentes, pelo menos, ao salário mínimo nacional.

“Não só estamos em condições, como temos total disponibilidade para assinar um acordo que possa ir ainda mais longe do que o apresentado e que vá ao encontro dos interesses dos estafetas”, assevera a porta-voz da plataforma, em resposta enviada ao ECO.

Segundo a porta-voz, já hoje todos os estafetas que se liguem à Glovo têm acesso a várias coberturas de seguros, para “acautelar situações que possam ocorrer durante a prestação de serviços através da plataforma”.

Além disso, segundo esta plataforma de origem espanhola, o rendimento por hora de entregas já é superior ao equivalente ao salário mínimo nacional.

"Todas as iniciativas que promovam um aumento das proteções sociais existentes tanto dentro da plataforma como as previstas na legislação para trabalhadores independentes, serão sempre vistas positivamente pela Glovo.” Porta-voz da Glovo

Na terça-feira, foi anunciada a assinatura de um memorando de entendimento (inédito em Portugal) entre a Uber e o Sindicato Nacional da Indústria e Energia (SINDEL), que é filiado na UGT.

Na nota enviada às redações, as partes sublinhavam que este memorando poderia “servir de referência para o resto do setor“, tendo por isso o ECO a questionado as outras grandes plataformas que operam em Portugal sobre a abertura para assinar acordos semelhantes.

Da parte da Bolt, fonte oficial indica que esta plataforma vê como um “passo positivo para a indústria” todas as iniciativas que “tenham como objetivo abrir o diálogo social e reforçar as proteções e benefícios para os trabalhadores“.

"É ainda cedo para comentarmos sobre os detalhes deste acordo antes de compreendermos as suas implicações práticas.” Bolt

“No entanto, é ainda cedo para comentarmos sobre os detalhes deste acordo antes de compreendermos as suas implicações práticas”, salvaguarda a Bolt.

“Na Bolt, continuamos empenhados em oferecer oportunidades de rendimento justas, flexíveis e sustentáveis para motoristas e estafetas, e trabalhamos em estreita colaboração com todas as partes interessadas para continuar a melhorar a experiência de trabalho nas plataformas“, acrescenta fonte oficial.

Afinal, o que prevê acordo da Uber e UGT?

Ao abrigo desse acordo, é introduzido um novo modelo de representação, que permitirá aos motoristas e estafetas escolherem se e como pretendem ser representados.

Por 1,5 euros por mês, terão representação nas comissões conjuntas entre a Uber e o sindicato. Já por 0,75% dos rendimentos mensais (com mínimo de 6,52 euros), tornam-se associados do SINDEL, com “todas as vantagens e serviços do sindicato”, nomeadamente apoio jurídico.

Além disso, o memorando estabelece que os motoristas e estafetas têm acesso a um “seguro que inclui proteções em caso de acidente, incapacidade, doença, parentalidade e morte”, bem como a um rendimento correspondente, pelo menos, ao salário mínimo nacional, “independentemente dos preços praticados junto dos consumidores”.

Este acordo entra em vigor em janeiro de 2026 e tem a validade de dois anos, aplicando-se apenas aos motoristas e estafetas que estejam enquadrados como trabalhadores independentes.