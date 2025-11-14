Governo reforça verbas das ULS e dos institutos de oncologia em 678 milhões

O Governo vai reforçar, este mês, em 678 milhões de euros os orçamentos das unidades locais de saúde e dos institutos de oncologia para aumentar as rubricas de recursos humanos e aquisição de bens e serviços este ano.

“O Ministério das Finanças irá reforçar o orçamento das unidades locais de saúde (ULS) e dos institutos portugueses de oncologia (IPO) em 678 milhões de euros, já este mês, de forma a dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde”, adianta em comunicado.

Segundo o comunicado dos ministérios das Finanças e da Saúde, este montante permitirá aumentar os orçamentos das 39 ULS e dos três IPO nas rubricas de recursos humanos e de aquisição de bens e serviços para o ano de 2025.

“A verba de 678 milhões de euros vem juntar-se aos reforços de 200 milhões de euros e de 500 milhões de euros já anteriormente transferidos em julho e em outubro, respetivamente, para pagamento de dívidas das entidades do SNS no âmbito da rubrica de bens e serviços – o que significa que em 2025 o SNS recebeu um reforço total de 1378 milhões de euros”, contabiliza o ministério das Finanças.

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) encontra-se já a desenvolver os procedimentos para a transferência das verbas atribuídas a cada entidade, processo que será concretizado durante o mês de novembro.