Grupo Mais promove novo condomínio em Santarém

“Solar das Oliveiras”, é assim que se chama o novo condomínio privado com 36 apartamentos em Santarém, no Monte do Vale das Estacas, lançado pelo grupo Mais. “Santarém está a crescer e os investidores sabem disso”, escreveu nas redes sociais o presidente do município, João Teixeira Leite.

Criado em 2015, em Fátima, e inicialmente com atividade na mediação imobiliária, o Grupo Mais dedica-se agora principalmente à área da construção e promoção e vai avançar assim com um novo investimento no segmento habitacional, com 36 apartamentos, na sua maioria com as tipologias T2 e T3, com piscina e ginásio.