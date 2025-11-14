H10 Hotels compra 5 estrelas Le Monumental Palace no Porto à cadeia francesa Maison Albar Hotels
O 5 estrelas Le Monumental Palace, no Porto, muda de mãos e passa a integrar a marca de luxo da espanhola H10 Hotels e com um ligeira mudança no nome para The One Monumental Palace.
A espanhola H10 Hotels comprou o cinco estrelas Maison Albar – Le Monumental Palace, na Avenida dos Aliados, no Porto, à cadeia francesa Maison Albar Hotels, que inclui um restaurante com estrela Michelin do chef Julien Montbabut. A unidade passa agora a operar sobre a marca The One Hotels. Com esta aquisição, a H10 Hotels reforça o seu posicionamento no segmento de luxo urbano e “num destino onde ainda não operava”, assinala a empresa.
O emblemático edifício neoclássico de 1923, até agora conhecido como Le Monumental Palace, no centro histórico do Porto, muda assim de nome para The One Monumental Palace. Passa a ser a quarta unidade de luxo da cadeia hoteleira espanhola a somar ao TheOne Palácio da Anunciada (Lisboa), TheOne Barcelona e ao TheOne Alma Paris.
O agora designado The One Monumental Palace e onde em tempos funcionou o histórico Café Monumental – ponto de encontro da elite portuense – dispõe de 63 quartos e 13 suites decoradas com glamour e de inspiração neoclássica. Além do restaurante com estrela Michelin, o hotel contempla ainda o Bar Americain, com cocktails de autor, um spa luxuoso e três salas de eventos.
Uma piscina de experiências aquecida, hammam, sauna, zona de relaxamento e três salas de tratamento, assim como um ginásio com equipamentos de última geração são mais algumas valências desta unidade hoteleira no centro da Invicta.
Criada no início dos anos 1980, a H10 Hotels começou a operar nos principais destinos turísticos de Espanha. Atualmente, conta com 70 hotéis em 26 destinos e nove países, com uma oferta de mais de 16.000 quartos, detalha a empresa em comunicado.
