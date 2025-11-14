Macron passa por Angola em novo périplo africano

O Presidente francês, Emmanuel Macron, visita Angola a 24 de novembro, para participar na cimeira União Europeia–União Africana (UE-UA), no final de um périplo africano que inclui Maurícias, África do Sul e Gabão.

A deslocação de Macron tem como objetivo reforçar os laços bilaterais com países africanos numa região onde a influência internacional é cada vez mais disputada, segundo a presidência francesa, citada pela agência noticiosa francesa AFP. Além da participação na cimeira do G20 em Joanesburgo, a 22 e 23 de novembro, o chefe de Estado francês estará na cimeira UE-UA que terá lugar em Luanda logo após essa data.

Esta sexta-feira, num encontro online com jornalistas, o conselheiro diplomático de Macron destacou, a propósito da etapa angolana que a relação com Angola é fundamental para o Presidente Macron, lembrando que o seu homólogo João Lourenço visitou Paris em janeiro e que o próprio presidente francês visitou Luanda em 2023, reforçando a parceria.

Segundo o conselheiro, Macron e João Lourenço mantêm uma relação pessoal próxima e o relacionamento bilateral está em crescimento: “Há uma parceria que está a aumentar, com uma forte diversificação das áreas de cooperação e interesses económicos. Os interesses petrolíferos são históricos, mas hoje são minoritários em comparação com o conjunto dos outros investimentos feitos no país”, assinalou.

O responsável sublinhou, no entanto, que o foco da passagem por Luanda será a realização da cimeira UE-UA: “O eixo da visita será realmente a cimeira UE-UA, uma cimeira importante porque a última foi sob presidência francesa em 2022. E foi durante essa presidência que trabalhámos de forma decisiva para anunciar um pacote de apoio às infraestruturas chamado Global Gateway”, que tem um envelope financeiro de 150 mil milhões de euros, afirmou.

O Corredor do Lobito, infraestrutura estratégica que atravessa Angola, ligando o porto do Lobito às regiões de mineração e produção agrícola na República Democrática do Congo (RDC) e na Zâmbia, é um dos projetos emblemáticos do Global Gateway.

Na primeira etapa da viagem, a 20 e 21 de novembro, Macron visita as Maurícias, onde, de acordo com a AFP, pretende reforçar o relacionamento estratégico no oceano Índico e acompanhar exercícios envolvendo forças militares francesas e guardas costeiros mauricianos.

Seguem-se os compromissos na África do Sul, incluindo o G20 em Joanesburgo, onde deverá reunir-se com Cyril Ramaphosa e, potencialmente, com o Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. A 23 e 24 de novembro, o Presidente francês estará no Gabão, numa visita dedicada ao reforço da cooperação bilateral e à proteção das florestas do Congo, antes de terminar a digressão em Luanda para o encontro UE-UA.