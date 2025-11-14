Política

Marcelo vai dar aulas nos EUA quando deixar a Presidência da República

  • Lusa
  • 7:37

Presidente da República vai ser professor convidado numa universidade da Califórnia depois de abandonar o Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que, após deixar o cargo de Presidente da República, tenciona ser professor convidado numa universidade da Califórnia e aproveitar para assistir aos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles.

O chefe de Estado, que falava durante um encontro do Comité Olímpico de Portugal, num restaurante em Lisboa, em que condecorou atletas medalhados, referiu que em 2028 será “um homem livre” e poderá viver a experiência dos Jogos Olímpicos de outra maneira.

“Vou ser professor convidado na Califórnia e, portanto, junta-se o útil ao agradável, que é estar lá a ensinar, convidado, no ano de 2028 e, como imaginam, é uma condição única e privilegiada para, com mais tempo, ver mais modalidades e acompanhar mais ainda os triunfos dos nossos atletas”, declarou.

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que os Jogos Olímpicos de 2028 são “uma aposta” do Governo PSD/CDS-PP e manifestou a expectativa de que quem lhe suceder na chefia do Estado, a partir de 09 de março do próximo, assistirá a “um salto enorme na presença olímpica” de Portugal.

O chefe de Estado referiu que tem falado deste assunto com o primeiro-ministro nas reuniões semanais e apontou “o entusiasmo” de Luís Montenegro com “a aposta nos Jogos Olímpicos de 2028” como o sinal “mais forte” de que “quer durar no mínimo quatro anos”.

“Uma aposta, não podemos dizer que é a primeira nem que é a única, outros governos a tiveram, para sermos justos. Mas o que é facto é que é uma aposta importante, num momento em que o país dispõe de fundos de que não dispunha no passado”, acrescentou.

Segundo o Presidente da República, o executivo pretende aproveitar esses fundos para, “nas infraestruturas, nas condições proporcionadas aos atletas, no estímulo das federações essenciais, no apoio aos clubes, haver passos significativos, muito significativos para 2028”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Influencer. MP prevê investigação até 2027 e dá nega a Costa

  • Moody’s avalia hoje rating de Portugal. É desta que sobe?

  • Turismo de Portugal quer comprar Pousadas ao Pestana

  • Hoje nas notícias: EDP, leis laborais, Influencer e turismo

  • Marcelo pede “máximo consenso” sobre mexidas na lei laboral

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Marcelo vai dar aulas nos EUA quando deixar a Presidência da República

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.