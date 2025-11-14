McDonald’s lança campanha e box inspirada em ‘Stranger Things’

Realizada a nível ibérico, a colaboração "inspira-se nos valores da amizade, aventura e espírito de grupo que definem a série, e simboliza uma celebração partilhada da cultura pop".

A McDonald’s lançou uma nova campanha inspirada no universo da série ‘Stranger Things’, que assinala a estreia da sua temporada final. A iniciativa inclui uma box limitada, disponível até 15 de dezembro.

Realizada a nível ibérico, esta colaboração “inspira-se nos valores da amizade, aventura e espírito de grupo que definem a série, e simboliza uma celebração partilhada da cultura pop“. A campanha “distingue-se pela sua forte componente emocional e de entretenimento, que vem reforçar a ligação da McDonald’s a diferentes gerações de fãs”, refere-se em nota de imprensa.

Embora inspirada no imaginário da série, a campanha “não explora conteúdos da nova temporada, centrando-se na criação de uma experiência imersiva e nostálgica para todos os fãs”.

Desenvolvida pela Carmelo&Willy e adaptada para o mercado português pela TBWA/BBDO, a campanha conta com uma abordagem que “garante uma coerência com a identidade global da marca e o tom visual de Stranger Things”. Marca presença em televisão, exterior e meios digitais, tendo contado com o planeamento de meios da OMD.

“Esta campanha junta duas marcas icónicas que fazem parte da vida de milhões de pessoas: a McDonald’s e Stranger Things. ‘Stranger Things’ é um fenómeno cultural que despertou um sentimento de nostalgia e espírito de grupo em várias gerações, valores com os quais nos identificamos profundamente. Ao trazermos este universo para a experiência McDonald’s, estamos a transformar o imaginário dos fãs em algo que podem viver e partilhar no seu dia-a-dia. Acreditamos mesmo que esta campanha é uma celebração de histórias e momentos que merecem ser partilhados“, diz Rita Montenegro, gestora do departamento de marca e experiência do cliente da McDonald’s Portugal, citada em comunicado.

No âmbito da iniciativa, os fãs da série que comprarem qualquer McMenu regular ou grande, poderão adquirir a “Box Stranger Things”, por mais um euro, e receber um colecionável exclusivo do universo da série. A coleção é composta por seis personagens do mundo invertido de ‘Stranger Things’, Eleven, Dustin, Mike, Will, Lucas e Demogorgon.

Esta campanha “reflete o compromisso da McDonald’s em inovar através do storytelling e do entretenimento, aproximando-se das novas gerações através de uma linguagem culturalmente relevante” e “reforça ainda o papel da McDonald’s enquanto marca global que acompanha e interpreta os grandes fenómenos culturais, transformando-os em experiências para os consumidores”, aponta ainda a marca.