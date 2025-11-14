Corporate

Merck ‘previne-se’ contra a gripe com compra da farmacêutica Cidara por 8 mil milhões

A Cidara está desenvolver um antiviral de ação prolongada que tem potencial para oferecer prevenção universal, com uma única dose, contra todas as estirpes de gripe.

A farmacêutica Merck vai comprar a Cidara Therapeutics, ganhando acesso a um medicamento experimental para a prevenção de gripe, num negócio de cerca de 9,2 mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de euros, ao câmbio atual), adiantou a empresa em comunicado.

Com esta aquisição, a empresa está a tentar diversificar as suas fontes de receita, além do Keytruda, medicamento usado no tratamento de cancro, à medida que as patentes do medicamento de sucesso começam a expirar no final desta década.

A Cidara está a desenvolver o CD388, um antiviral de ação prolongada que tem potencial para oferecer prevenção universal, com uma única dose, contra todas as estirpes de gripe.

Desde 2021, a Merck quase triplicou o seu portefólio de medicamentos em fases finais de desenvolvimento, combinando desenvolvimento interno com aquisições como a compra da Acceleron por 11,5 mil milhões de dólares em 2021, que lhe garantiu o medicamento Winrevair, para a hipertensão arterial pulmonar.

O último negócio foi fechado em julho deste ano, quando a farmacêutica concluiu a aquisição da britânica Verona Pharma, que detinha o Ohtuvayre, um medicamento recém-aprovado para doença pulmonar obstrutiva crónica, numa operação de 10 mil milhões de dólares.

