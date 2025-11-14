NOS reforça o seu papel na transformação digital da indústria portuguesa

A digitalização está a reconfigurar o chão-de-fábrica em Portugal, com a IoT, o 5G e a análise de dados em tempo real a tornarem-se alavancas decisivas de produtividade e competitividade. A partir de casos como Sumol+Compal, Bosch, Amorim Cork e Sonae MC, a NOS mostra como se tem afirmado como parceiro tecnológico da indústria nacional, qual o papel do Industry Club neste ecossistema e que tendências vão marcar a próxima vaga da transformação digital.

De que forma a digitalização está a transformar a indústria portuguesa e que papel tem a NOS neste processo?

A indústria portuguesa está num processo gradual de transformação digital, com o objetivo de aumentar produtividade e eficiência. A implementação de soluções digitais em processos de fabrico tem contribuído fortemente para a melhoria de resultados produtivos e financeiros, tornando as empresas consideravelmente mais competitivas num contexto global.

A NOS, consciente do potencial da transformação digital no setor, criou uma área focada em apoiar as empresas nacionais no seu caminho de transformação. Juntamente com um ecossistema de parceiros nacionais e alavancando nos seus ativos estratégicos, a NOS desenvolveu um portfólio de soluções que, tendo por base a sensorização industrial através de comunicações 5G, permitem a total digitalização do chão-de-fábrica. O objetivo passa por dotar as indústrias portuguesas da capacidade de recolher dados de elevada granularidade em tempo real que, uma vez processados, possam apoiar os decisores a tomar decisões estratégicas mais assertivas. Oferecendo uma solução chave-na-mão que consideramos diferenciadora, temos observado uma grande adesão do setor e os ganhos de produtividade atingidos muito nos orgulham e só aumentam o nosso compromisso com o setor.

Os projetos da Sumol+Compal, Bosch, Amorim Cork e Sonae MC demonstram abordagens muito diferentes à inovação. O que é que têm em comum?

O ponto que estes projetos têm em comum é a capacidade de liderança e o foco nos resultados que permitiu que cada uma destas organizações, em contextos muito distintos, tenha conseguido resolver problemas concretos tirando partido das tecnologias disponíveis. Em boa verdade, a maturidade tecnológica atual é bastante significativa e abundam soluções no mercado que tiram partido de um leque diversificado de tecnologias para apoiar as mais diferentes indústrias. A diferença faz-se sobretudo notar na cultura empresarial, capaz de abraçar a mudança e de, com visão e pragmatismo, aproveitar as oportunidades existentes para potenciar os resultados da empresa.

No caso da Sumol+Compal, a IoT e o 5G foram decisivos para otimizar processos. Que impacto real estas tecnologias têm no dia-a-dia das fábricas?

O IoT e o 5G são enablers essenciais que permitem, com robustez, escalabilidade e segurança, recolher dados dos processos industriais. Estes dados dão-nos, por sua vez, a capacidade de compreender pormenorizadamente a performance das operações e, assim, tomar decisões que as tornem mais produtivas e eficientes. É esse o caso, por exemplo, da Sumol Compal, que consegue analisar detalhadamente a produtividade de cada linha, turno ou ordem de fabrico, identificando os gaps de eficiência e as oportunidades de melhoria. Esta capacidade permite aos responsáveis tomar decisões estratégicas mais informadas mas também aos operadores de fábrica saber qual a melhor ação a cada momento.

Os projetos da Bosch e da Amorim Cork mostram que digitalizar não é apenas uma questão tecnológica, mas também de cultura e método. Que papel têm os parceiros tecnológicos, como a NOS, nesse processo de mudança?

A digitalização é sobretudo uma decisão de liderança e nem sempre é fácil definir uma estratégia de confiança sobre como fazer este processo de mudança. É neste contexto que empresas como a NOS, o Kaizen Institute, a COTEC Portugal, o INESC TEC ou a Porto Busines School podem apoiar. O Industry Club parte destas empresas para reunir os líderes do mercado com o objetivo de divulgar as oportunidades existentes, potenciar pontes de contacto, dar acesso a workshops e visitas a casos de sucesso, e premiando empresas e projetos que se destacam.

Olhando para o futuro, quais são as principais tendências que vão marcar a próxima vaga da digitalização industrial em Portugal?

Um dos desafios da transformação é estarmos constantemente a olhar para as próximas vagas e para as tecnologias mais recentes (muitas vezes em estágios de desenvolvimento iniciais). No caso concreto de Portugal, acreditamos que o futuro próximo passará por capitalizar as tecnologias de digitalização já existentes, aumentando a sua taxa de penetração no mercado e maximizando os benefícios para as organizações. Estas oportunidades prendem-se sobretudo com a automatização de processos e aumento de produtividade graças à utilização de IoT, computer vision, data analytics e robotização, tecnologias com elevados níveis de maturidade e cuja aplicação noutros mercados é consideravelmente superior. Numa perspetiva mais longínqua, olhamos para a AI como um layer adicional para potenciar ainda mais esta eficiência através de níveis superiores de robotização colaborativa.