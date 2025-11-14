Nova funcionalidade a caminho: ChatGPT vai suportar conversas em grupo

A OpenAI anunciou que está a testar, em algumas regiões, a nova funcionalidade de conversas em grupo no ChatGPT. Segundo a empresa detentora do popular chatbot, o objetivo é “juntar amigos, família ou colegas num espaço partilhado para planear, tomar decisões ou desenvolver ideias em conjunto”, lê-se em comunicado.

A OpenAI explica que os chats de grupo permitem, por exemplo, planear um fim de semana com amigos, comparar destinos, montar itinerários ou listas de viagem com a ajuda do chatbot. A funcionalidade também pode ser usada em projetos práticos — como desenhar um jardim ou escolher decoração para casa — permitindo que vários participantes partilhem ideias e preferências em simultâneo, explica a empresa norte-americana.

Também nos trabalhos escolares é possível criar esboços, pesquisar temas em conjunto e partilhar artigos ou notas, para que o ChatGPT possa ajudar a resumir e organizar. A disponibilização dos chats de grupo já começou, de forma gradual, tanto em dispositivos móveis como na versão web, para utilizadores com sessão iniciada nos planos ChatGPT Free, Go, Plus e Pro, no Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Taiwan.

Como criar um grupo?

Para iniciar um chat de grupo, é necessário clicar no ícone das pessoas no canto superior direito de qualquer conversa nova ou existente. Ao adicionar alguém a uma conversa, o ChatGPT cria uma cópia como novo chat de grupo, mantendo o diálogo original separado.

É possível convidar até 20 pessoas através de um link partilhável, que qualquer membro pode reenviar. Ao entrar no primeiro chat, será pedido que configure um perfil com nome, nome de utilizador e fotografia. Os chats aparecem numa secção dedicada na barra lateral para facilitar o acesso.

As respostas são geridas pelo recente “GPT-5.1 Auto”, que escolhe o modelo mais adequado com base no pedido e no plano do utilizador. Pesquisa, envio de ficheiros, geração de imagens, ditado e emojis estão disponíveis, e o ChatGPT pode reagir a mensagens e usar fotos de perfil para criar conteúdos personalizados. É ainda possível gerir o grupo: nomear, adicionar ou remover participantes, silenciar notificações e definir instruções específicas para o comportamento do ChatGPT em cada conversa.

A OpenAI garante ainda que os chats de grupo são separados das conversas privadas. A memória pessoal do ChatGPT não é usada nem atualizada nestes grupos, embora a empresa admita estar a estudar “permitir escolher se, e como, o ChatGPT usa memória nos grupos”. Para já, os utilizadores mantêm sempre o controlo: é necessário aceitar um convite para entrar, todos podem ver quem participa e qualquer membro pode sair quando quiser. Apenas o criador do grupo não pode ser removido por outros.

Para menores de 18 anos, o ChatGPT reduz automaticamente a exposição a conteúdos sensíveis dentro do grupo. Pais e encarregados de educação podem, ainda, desativar completamente esta funcionalidade através do controlo parental, garantindo maior segurança e supervisão.