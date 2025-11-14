OCC promove formação sobre encerramento de contas de 2025

Numa altura em que nos aproximamos do final do ano, a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) vai promover, entre 17 de novembro e 5 de dezembro, o terceiro ciclo de formação eventual de 2025 dedicado ao “Encerramento de contas 2025”.

De acordo com a Ordem liderada por Paula Franco, a formação vai realizar-se em 31 cidades, nomeadamente Aveiro, Braga, Beja, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro ou Portimão. O calendário completo pode ser consultado aqui.

O valor da inscrição para os contabilistas certificados e para cada um dos seus colaboradores é de 32 euros. Para quem optar pelo manual digital, o valor é de 27 euros.

A formação, que ocupa um dia, vai decorrer entre as 9h e as 13h e as 14h30 e as 18h30. No âmbito do Regulamento de Formação Profissional Contínua são atribuídos oito créditos.