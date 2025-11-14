Academia EContas

OCC promove formação sobre encerramento de contas de 2025

A Ordem dos Contabilistas Certificados vai realizar o terceiro ciclo de formação eventual de 2025 dedicado ao "Encerramento de contas 2025", entre 17 de novembro e 5 de dezembro.

Numa altura em que nos aproximamos do final do ano, a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) vai promover, entre 17 de novembro e 5 de dezembro, o terceiro ciclo de formação eventual de 2025 dedicado ao “Encerramento de contas 2025”.

De acordo com a Ordem liderada por Paula Franco, a formação vai realizar-se em 31 cidades, nomeadamente Aveiro, Braga, Beja, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro ou Portimão. O calendário completo pode ser consultado aqui.

O valor da inscrição para os contabilistas certificados e para cada um dos seus colaboradores é de 32 euros. Para quem optar pelo manual digital, o valor é de 27 euros.

A formação, que ocupa um dia, vai decorrer entre as 9h e as 13h e as 14h30 e as 18h30. No âmbito do Regulamento de Formação Profissional Contínua são atribuídos oito créditos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • EDP: Acusação foi há 1 ano mas defesa sem acesso a provas

  • Trabalhadores da indústria automóvel lideram apoios europeus

  • “Irregularidades” no despedimento da Teleperformance

  • Hungria leva ao TJUE proibição europeia de comprar gás russo

  • Governo cede à pressão da UGT e repõe três dias de férias

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

OCC promove formação sobre encerramento de contas de 2025

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Air France-KLM reitera vontade em ir à privatização da TAP

André Veríssimo,

CEO do grupo de aviação franco-neerlandês mantém o interesse em participar na privatização da TAP após análise do caderno de encargos. "Estamos definitivamente interessados", assume Ben Smith.