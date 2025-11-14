Piketty, quatro portugueses e mais 595 investigadores pedem painel mundial sobre desigualdade

Quatro portugueses juntaram-se ao economista Thomas Piketty e a mais 595 investigadores para apelar aos líderes mundiais para criarem um painel permanente internacional sobre desigualdade, conforme recomendado pelo primeiro relatório do G20 sobre desigualdade global, que será apresentado na próxima semana, em Joanesburgo.

Centenas de economistas e outros especialistas em desigualdade de 70 países, entre os quais Portugal, escreveram uma carta aos líderes mundiais, na qual instam à criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade (IPI, na sigla em inglês), inspirado no Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC).

“Escrevemos-lhes, mais de 600 economistas e especialistas em desigualdade de mais de 70 países, para pedir apoio à criação de um IPI, a fim de enfrentar a emergência global da desigualdade, conforme recomendado pelo relatório do Comité Extraordinário sobre Desigualdade para o G20, liderado pelo professor Joseph Stiglitz”, pode ler-se.

Esta é “a principal recomendação do primeiro relatório do G20 sobre desigualdade global”, que será apresentado aos líderes mundiais na reunião da próxima semana que se realiza em Joanesburgo. Entre os investigadores que subscrevem o pedido incluem-se quatro portugueses: Nuno Nunes, PhD in Sociology no ISCTE-University, Joana Marques, PhD no CIES-Iscte, Artur Cristóvão, professor catedrático aposentado da Universidade de Trás-os-Montes, e Cláudia Araújo, investigadora no Power for Democracies.

Na carta, os investigadores argumentam que, assim como o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) desempenhou um papel importante ao fazer “avaliações neutras, científicas e objetivas sobre as alterações climáticas”, um novo Painel Internacional sobre Desigualdade “faria o mesmo em relação à crise da desigualdade”.

“Este painel não partidário e independente de especialistas em desigualdade reuniria os trabalhos mais recentes de economistas, cientistas e outros especialistas em desigualdade a nível global, assim como o IPCC faz. Daria aos decisores de políticas as melhores e mais objetivas avaliações sobre a escala da desigualdade, as suas causas e consequências, e consideraria possíveis soluções”, explicam.