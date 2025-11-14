Plataforma espanhola que liga empresas e talento especializado entra em Portugal

Acaba de chegar a Portugal uma nova plataforma que faz a ponte (com a ajuda da inteligência artificial) entre as empresas e os profissionais independentes especializados. Chama-se Shakers, nasceu em Madrid em 2021 e já conta com clientes como a Microsoft, a Inditex e a Accenture. Ao ECO, o COO, Nico de Luis, explica que a expansão para este lado da Península Ibérica fica a dever-se ao “ecossistema tecnológico vibrante e em rápido crescimento” que se encontra em Portugal.

“Portugal combina competências técnicas, criatividade e abertura a novas formas de trabalho, o que está perfeitamente alinhado com a nossa missão: construir a próxima geração de modelos de trabalho e ser a plataforma que ajuda os freelancers a colaborar em grandes projetos com grandes equipas“, salienta o responsável, em resposta enviadas por escrito ao ECO.

“Acreditamos que conseguiremos replicar o sucesso que já atingimos em Espanha ao oferecer às empresas portugueses a capacidade de compor de forma rápida e eficaz equipas especializadas, ao mesmo tempo que disponibilizados aos freelancers locais oportunidades de alto valor, que garante estabilidade e flexibilidade”, aponta o empreendedor.

Nico de Luis refere também que, ainda que Lisboa continue a ser o centro da economia digital nacional, Porto e Braga estão já a desenvolver fortes clusters, com muitos profissionais altamente qualificados.

Questionado sobre o universo de empresas a que a Shakers espera chegar em terras lusitanas (neste momento, conta com uma carteira de 450 clientes), o COO não avança um número, mas revela que esta plataforma está a contar que Portugal represente “uma parte significativa das receitas totais até 2027”.

Por outro lado, quanto ao número de profissionais que antecipam abranger, Nico de Luis assinala que os freelancers portugueses estão bem preparados e prontos para “vários tipos de projetos”, daí que o COO tenha a certeza de que estes “representarão uma parte importante da comunidade da Shakers no futuro próximo”. Neste momento, a Shakers conta com quatro mil freelancers ativos, estando cerca de dez mil em lista de espera.

“O setor tecnológico está a enfrentar uma verdadeira ‘guerra pelo talento’. Encontrar profissionais motivados e especializados, que estejam disponíveis no curto prazo tornou-se num dos maiores desafios das empresas. É aí que a Shakers entra”, argumenta Nico de Luis.

Para fazer esse casamento entre empresas e talento, a Shakers recorre à inteligência artificial. Essa tecnologia identifica os profissionais mais adequados para cada projeto, acelerando-se, assim, o recrutamento. Em menos de 48 horas, a Shakers promete o “match perfeito”, garante o COO.