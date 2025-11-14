Portuguesa Finsolutia compra gestora de ativos Hipoges

A empresa portuguesa Finsolutia – da sociedade de capital de risco britânica Pollen Street Capital – comprou a gestora de ativos Hipoges, que está presente em Portugal, Espanha, Itália e Grécia com mais de 50 mil milhões de euros em ativos sob gestão.

A fusão faz com que o novo grupo da gestão de ativos de crédito e imobiliários fique com mais de 2.000 profissionais e aproximadamente 55 mil milhões de euros em ativos sob gestão, com equipas locais nos quatro países e 11 cidades.

A transação com a norte-americana KKR, cujo valor não foi divulgado, vai “criar a principal plataforma europeia de serviços de crédito e imobiliários suportada por tecnologia, unindo competências e presenças complementares para oferecer um único parceiro de serviço completo aos maiores investidores de ativos em toda a Europa”, de acordo com a informação transmitida em comunicado de imprensa.

“Esta combinação estratégica reúne duas empresas excecionais com competências complementares. Os clientes beneficiarão de maior escala, análises mais aprofundadas e capacidades de serviço mais alargadas, prestadas por equipas que conhecem estes mercados melhor do que ninguém”, afirmou Lindsey McMurray, sócia-diretora da Pollen Street.

Fundada em 2009, a Hipoges presta serviços a instituições financeiras e investidores internacionais, como operações de aquisição avaliação e compra de portefólios, e está especializada em crédito malparado, entre outros, através de uma equipa de 1.800 profissionais.-Por sua vez, a Finsolutia foi criada dois anos antes, em 2007, por Nuno Espírito Santo Silva e emprega 360 pessoas.

O fundador e sócio-diretor da Finsolutia enalteceu a união de “forças” com a Hipoges. “Amplia as nossas capacidades, serviços e base de clientes. Na Finsolutia, a tecnologia impulsiona a forma como originamos, gerimos e melhoramos os serviços para os nossos clientes”, começou por explicar Nuno Espírito Santo Silva, que optou por vender o servicer de gestão de ativos imobiliários e NPL (non performing loans) em 2023.

“Ao combinar a experiência de mercado com tecnologia avançada, permitimos que as instituições financeiras e os proprietários de ativos ofereçam um serviço mais rápido e em maior conformidade regulamentar, mantendo-nos como parceiro preferencial para os clientes na Península Ibérica e além”, acrescenta Nuno Espírito Santo Silva.

No ano passado, a Finsolutia teve um volume de negócios de cerca de 12,1 milhões de euros, de acordo com os dados consultados pelo ECO.

Hugo Velez e Claudio Panunzio, fundadores e codiretores da Hipoges, optaram por agradecer aos antigos donos, que acompanharam a empresa na última década :“Nos últimos 15 anos, tivemos o privilégio de trabalhar lado a lado com as nossas equipas, colaboradores e parceiros, mantendo sempre os nossos clientes no centro de tudo o que fazemos. Estamos verdadeiramente gratos à KKR por ter feito parte desta viagem connosco”.