Presidenciais. Televisões disponibilizam debates em diferido ao CMTV e Now

A RTP e a SIC propõem que os canais da MediaLivre transmitam em diferido, no todo ou em parte, os debates com os candidatos às eleições de 18 de janeiro.

De acordo com informação à qual o +M teve acesso, a RTP diz que o sinal será disponibilizado sem custo, permitindo a transmissão em diferido após o fim da emissão dos debates organizados pela RTP. Também a SIC, num email enviado na quinta-feira, se dispõe a disponibilizar até um quinto da duração total de cada debate, sempre em diferido.

As propostas, assinadas pelos diretores de informação da RTP e da SIC, seguiram para Carlos Rodrigues, que ainda não terá dado resposta.

Na tarde desta sexta-feira, a ERC deu razão à queixa apresentada pela dona da CMTV e News Now, recomendando o alargamento do acordo entre operadores televisivos para a realização dos debates das eleições presidenciais. A ERC entende que esse alargamento “contribuirá para o reforço do pluralismo, da diversidade e do direito à informação dos cidadãos no período eleitoral”.

A decisão surge assim na sequência da apreciação da queixa apresentada pela Medialivre contra a RTP, a SIC e a TVI, cujo acordo que vincula os três operadores e as oito principais candidaturas à Presidência da República começava por prever que os candidatos não participassem em outros debates de formato idêntico no mesmo período.

Apesar de não poder “impor formatos ou modelos quanto à realização de debates”, “após analisar o caso, o Conselho Regulador da ERC considerou que, embora a realização conjunta de debates eleitorais possa “constituir uma solução válida para assegurar o pluralismo e a diversidade informativa em período eleitoral”, tal articulação “deve ser orientada por uma lógica de complementaridade e de ampliação do espaço mediático sendo desejável a inclusão de operadores relevantes no ecossistema televisivo que manifestem disponibilidade para integrar a organização dos debates”.

Em reação à deliberação da ERC, Carlos Rodrigues diz ao ECO/+M já ter dado instruções para o grupo “entrar de imediato” em contacto com RTP, SIC e TVI, no sentido de poder “iniciar já o processo de implementação da deliberação da ERC”, “tratar da logística dos debates conjuntos o mais depressa possível” e “levar os debates presidenciais a cada vez mais portugueses”.