Redbird desiste de comprar o jornal The Telegraph

A RedBird terá desistido do acordo devido à incerteza regulatória e aos "constantes comentários negativos" no próprio The Telegraph. A dona do Daily Mail já manifestou interesse na compra do jornal.

A sociedade de private equity norte-americana RedBird Capital Partners desistiu de comprar o The Telegraph Media Group. O acordo para a compra do jornal britânico centenário por 500 milhões de libras (cerca de 565 milhões de euros) cai assim por terra, deixando o seu futuro novamente em aberto.

A RedBird terá desistido do acordo devido à incerteza regulatória e aos “constantes comentários negativos publicados pelo próprio jornal The Telegraph”. “A RedBird retirou a sua oferta pelo Telegraph Media Group. Continuamos plenamente confiantes de que o Telegraph e sua equipa têm um futuro brilhante pela frente e trabalharemos arduamente para ajudar a garantir uma solução que seja do melhor interesse dos trabalhadores e leitores”, afirmou a empresa em comunicado, conforme citado pelo Financial Times (FT).

O grupo de private equity americano já começou a conversar com potenciais compradores, segundo fontes conhecedoras do assunto, que adiantaram ainda que a DMGT, proprietária do Daily Mail, já manifestou interesse no jornal, refere ainda o FT.

Nas últimas semanas, o Telegraph publicou uma série de notícias e artigos de opinião atacando a RedBird e a sua direção, sendo que alguns dos artigos incluíam alegações de ligações entre a empresa americana de private equity e o Estado chinês, que foram negadas pela RedBird.

O facto de a Redbird se tratar de um fundo de investimento apoiado pelo Abu Dhabi — vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos e proprietário do clube de futebol Manchester City — também trouxe polémica para o acordo e causou inquietação devido ao atual contexto geopolítico.

O fracasso do acordo prolonga agora a incerteza sobre a propriedade do Telegraph desde que o jornal foi retirado aos seus antigos donos, a família Barclay, em 2023, pelo Lloyds Banking Group.

O banco já tinha rejeitado uma oferta de mil milhões de libras (cerca de 1144 milhões de euros) da família Barclay, que pretendia recuperar a posse do The Daily Telegraph. No entanto, o banco considerou que a família Barclay não apresentava provas suficientes de ter os fundos necessários para a aquisição.

