Reestruturação de participada espanhola da Mota-Engil aprovada pelos acionistas

Plano para salvar empresa espanhola, na qual o grupo Mota-Engil vai diluir a participação, foi aprovado por 99,99% dos acionistas. "Pior já passou", assume o vice-presidente.

Depois de ter recebido luz verde dos credores, os acionistas da Duro Felguera aprovaram, esta sexta-feira, o plano de reestruturação da empresa espanhola onde a portuguesa Mota-Engil tem uma participação através da Mota-Engil México. O plano, no qual a construtora portuguesa vai diluir a sua participação, contou com o apoio de 99,99% dos acionistas.

O vice-presidente da Duro Felguera, Jaime Isita, garantiu aos acionistas que “o pior já ficou para trás”, dando uma mensagem de confiança aos investidores, segundo adianta o jornal espanhol Expansión.

O plano, anunciado no mês passado, inclui a venda de ativos não estratégicos e um empréstimo seguido de aumento de capital pelo seu maior acionista, o Grupo Prodi, que controla 30,77% do capital, enquanto 23,89% são detidos pela Mota-Engil México, que por sua vez é controlada em 51% pela Mota-Engil SGPS.

O Grupo Prodi irá entrar, assim, com um empréstimo a converter em capital de 10 milhões de euros, que não será acompanhado pela Mota-Engil México, que desta forma irá diluir a participação.

O plano prevê ainda a reestruturação da dívida financeira dos credores, com perdões que podem chegar aos 100%, e o estabelecimento de novas condições de pagamento e calendários de amortização.

