Salário médio em Portugal aumentou 5,3% para 1.615 euros durante o verão

O salário médio (bruto) dos trabalhadores em Portugal fixou-se em 1.615 euros no terceiro trimestre deste ano. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em causa está uma subida de 5,3% face ao mesmo período de 2024. Descontando a inflação, o reforço (real) foi de 2,6%.

“A remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 5,3% para 1.615 euros, no trimestre terminado em setembro de 2025, em relação ao mesmo período de 2024″, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Em comparação, no segundo trimestre, a subida homóloga tinha sido de 6,3%, o que significa que, entre julho e setembro, houve uma desaceleração da remuneração média em Portugal.

Convém explicar que a remuneração total é composta por duas componentes: a base (que diz respeito ao vencimento base) e a regular (que soma ao vencimento base, nomeadamente, o subsídio de refeição).

“Tanto a componente regular como a componente base daquela remuneração aumentaram 5,4%, situando-se em 1.366 euros e 1.279 euros, respetivamente”, indica o INE. Em comparação, no segundo trimestre, a componente regular tinha subido, em termos homólogos, 5,6%, o que significa que houve, entretanto, um abrandamento. A componente base estabilizou.

Por outro lado, os dados mostram que uma parte dos aumentos foi absorvida pela inflação. Daí que, em termos reais, a remuneração bruta total mensal média tenha subido 2,6%, e as componentes regular e base 2,7%.

Quanto à diferenciação entre atividades económicas, dimensão de empresa e setor institucional, o INE indica que “a remuneração bruta total mensal média aumentou em quase todas as dimensões de análise”

Mas os maiores aumentos foram “observados nas atividades de ‘agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca’ (13,0%), nas empresas de cinco a nove trabalhadores (6,5%), no setor privado (5,4%) e nas empresas de ‘alta tecnologia industrial’ (7,9%)”, aponta o gabinete de estatísticas.

(Notícia atualizada às 11h36)