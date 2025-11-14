Turismo de Portugal quer comprar Pousadas ao Pestana
Objetivo é que Enatur volte a ser 100% propriedade do Estado no final do próximo ano, aproveitando o termo da concessão da rede de Pousadas de Portugal, que deve ser posta a concurso público.
O Governo quer comprar, através do Turismo de Portugal, os 49% da posição detida pelo Grupo Pestana no capital da Empresa Nacional de Turismo (Enatur), que tinha sido alienada em 2003 e por cerca de 28 milhões de euros por acumular prejuízos durante mais de uma década.
Segundo o Jornal de Negócios (acesso pago), o objetivo é que a Enatur volte a ser 100% propriedade do Estado no final do próximo ano, aproveitando o termo, a 31 de dezembro de 2026, da concessão da rede de Pousadas de Portugal, que deve ser posta a concurso público.
Ainda no setor do turismo, em 2024, a pressão turística bateu um novo máximo em Lisboa e no Porto, que lideram o indicador de densidade turística. O Público (acesso pago) escreve ainda na edição desta sexta-feira que Albufeira e Porto Santo estão no topo da intensidade turística, mas em ambos os concelhos houve uma descida.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Turismo de Portugal quer comprar Pousadas ao Pestana
{{ noCommentsLabel }}