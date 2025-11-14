Turismo

Turismo de Portugal quer comprar Pousadas ao Pestana

  • ECO
  • 8:24

Objetivo é que Enatur volte a ser 100% propriedade do Estado no final do próximo ano, aproveitando o termo da concessão da rede de Pousadas de Portugal, que deve ser posta a concurso público.

O Governo quer comprar, através do Turismo de Portugal, os 49% da posição detida pelo Grupo Pestana no capital da Empresa Nacional de Turismo (Enatur), que tinha sido alienada em 2003 e por cerca de 28 milhões de euros por acumular prejuízos durante mais de uma década.

Segundo o Jornal de Negócios (acesso pago), o objetivo é que a Enatur volte a ser 100% propriedade do Estado no final do próximo ano, aproveitando o termo, a 31 de dezembro de 2026, da concessão da rede de Pousadas de Portugal, que deve ser posta a concurso público.

Ainda no setor do turismo, em 2024, a pressão turística bateu um novo máximo em Lisboa e no Porto, que lideram o indicador de densidade turística. O Público (acesso pago) escreve ainda na edição desta sexta-feira que Albufeira e Porto Santo estão no topo da intensidade turística, mas em ambos os concelhos houve uma descida.

