Vários mortos em atropelamento por autocarro na capital da Suécia
O veículo chocou contra uma paragem de autocarros na capital sueca. A causa do acidente ainda é desconhecida.
Várias pessoas morreram esta sexta-feira no centro da capital sueca, Estocolmo, atropeladas por um autocarro num incidente que provocou também vários feridos, afirmou a polícia sueca em comunicado.
O veículo colidiu com uma paragem de autocarro, segundo imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais, que mostram um grande número de ambulâncias e viaturas de emergência no local do acidente.
De acordo com as autoridades policiais, a causa do acidente ainda é desconhecida. “A investigação terá de determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer, e não quero especular”, disse a porta-voz da polícia de Estocolmo, Nadya Norton.
O motorista do autocarro foi detido e foi aberta uma investigação por homicídio negligente, de acordo com a lei. “Precisamos de o interrogar e depois veremos se será libertado ou detido”, acrescentou Norton.
