Internacional

Vários mortos em atropelamento por autocarro na capital da Suécia

  • Lusa
  • 16:43

O veículo chocou contra uma paragem de autocarros na capital sueca. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Várias pessoas morreram esta sexta-feira no centro da capital sueca, Estocolmo, atropeladas por um autocarro num incidente que provocou também vários feridos, afirmou a polícia sueca em comunicado.

O veículo colidiu com uma paragem de autocarro, segundo imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais, que mostram um grande número de ambulâncias e viaturas de emergência no local do acidente.

De acordo com as autoridades policiais, a causa do acidente ainda é desconhecida. “A investigação terá de determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer, e não quero especular”, disse a porta-voz da polícia de Estocolmo, Nadya Norton.

O motorista do autocarro foi detido e foi aberta uma investigação por homicídio negligente, de acordo com a lei. “Precisamos de o interrogar e depois veremos se será libertado ou detido”, acrescentou Norton.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • BE propõe “alteração cirúrgica” à Lei de Finanças Regionais

  • Debates presidenciais vão decorrer tal como previsto

  • McDonald’s lança campanha e box inspirada em Stranger Things

  • CEO da Walmart surpreende com anúncio da reforma aos 59 anos

  • ChatGPT vai suportar conversas em grupo

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Vários mortos em atropelamento por autocarro na capital da Suécia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Diretora-geral do FMI visita Angola de 19 a 21 de novembro

Lusa,

A deslocação a África inclui também a participação na cimeira do G20 - que reúne os líderes das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia – que decorre em Joanesburgo.