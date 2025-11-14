Vítor Ribeirinho vai liderar novo cluster KPMG Portugal e Angola

Vítor Ribeirinho, CEO da KPMG Portugal, vai assumir a liderança do novo cluster da KPMG que junta Portugal e Angola. Uma mudança no modelo de governance que avança agora com o objetivo de agilizar a tomada de decisão e adotar uma abordagem mais integrada e global, apostando no crescimento em ambos os mercados.

“A KPMG Angola passa a beneficiar de um novo modelo de governance integrado – ‘Cluster KPMG Portugal e Angola’ – que vai permitir aproximar ainda mais, na prática, as equipas dos dois países e assegurar decisões mais rápidas, uma circulação efetiva de conhecimento e uma maior integração global da atividade local“, avança a auditora.

Este novo modelo traz também mudanças na liderança. Vítor Ribeirinho, CEO da KPMG Portugal, vai liderar este novo cluster que junta os dois países, substituindo Inês Filipe, que era, até agora, líder da KPMG em Angola, e que sai por “motivos de reforma”.

“Esta nova fase da organização privilegia a execução, a agilidade nas decisões e a circulação estruturada do conhecimento crítico, criando mais sinergias, e maior fluidez entre os vários escritórios – Angola (Luanda) e Portugal (Lisboa, Porto e Évora)”, adianta a KPMG.

Com mais de 30 anos de experiência em auditoria e assurance, Vítor Ribeirinho “traz uma visão assente na proximidade, no desenvolvimento sustentável e na criação de impacto com propósito, fortalecendo o compromisso da KPMG com o crescimento e a inovação nos dois mercados“, acrescenta ainda a auditora numa publicação na rede social LinkedIn.

“Acreditamos no potencial e no talento das nossas pessoas. Este é um novo ciclo para a KPMG em Angola, orientado para reforçar a colaboração Angola-Portugal e criar mais valor para os nossos clientes e para o mercado”, refere, por outro lado, Vítor Ribeirinho, cuja ligação a Angola começou em 1992 quando integrou o primeiro grande projeto do Banco Mundial para avaliação do setor bancário no país.

Além da KPMG, também a BDO Global tem vindo a avançar com a fusão de empresas dentro do próprio grupo. Em entrevista ao EContas, Gonçalo Raposo Cruz, CEO da BDO Portugal, afirma que este passo tem sido dado em África, mas também na América do Sul. E também poderá vir a acontecer entre Portugal, Espanha e Brasil, “parceiros naturais” do nosso país.

Poderá “haver uma unificação e ter uma comunidade que possa trabalhar em conjunto, decidir em conjunto e abordar o mercado de forma conjunto. Sempre na lógica de sermos uma estrutura maior e um player mais importante nos vários mercados onde estamos inseridos”, refere o responsável pela auditora escolhida pelo Santander para fiscalizar as suas contas em Portugal e noutros quatro países.