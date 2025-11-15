📹 Web Summit: três dias de IA e robôs ‘humanizados’
Foi uma cimeira de anúncios de investimento em inteligência artificial ou não fosse esta tecnologia o centro das atenções nesta última edição da Web Summit. Três dias de IA e robôs 'humanizados'.
Mais de 71 mil participantes e um número recorde de investidores são alguns dos números de mais uma edição da Web Summit Lisboa, dominada pelo tema da Inteligência Artificial.
Não faltaram anúncios de investimentos em IA no país e a chegada de mais um unicórnio à cidade. Veja aqui o resumo de três dias de cimeira tecnológica, onde a China, pela primeira vez, teve uma presença. E não faltaram robôs ‘humanizados’.
